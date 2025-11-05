Dagens PS
34-årig muslim ny borgmästare i New York

New York
34-årige muslimen Zohran Mamdani tar hem borgmästarvalet i New York, rapporterar flera amerikanska medier. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Trots att flera miljardärer gick emot honom besegrade den 34-årige muslimen Zohran Mamdani Andrew Cuomo i borgmästarvalet i New York.

Mamdani hade oddsen mot sig. Många stora miljardärer hade spenderat stora summor på att han inte skulle ta hem segern.

Men så blev det ändå, rapporterar Business Insider med hänvisning till AP.

När artikeln skrevs var förväntan att Zohran Mamdani, som är den yngsta borgmästare New York City haft på över 100 år, skulle vinna 50 procent av rösterna mindre än en timme innan vallokalerna stängde.

New Yorks nya borgmästare är muslim

Andrew Cuomo hade då 41,4 procent av rösterna och den andre utmanaren Curtis Sliwa 7,7 procent av väljarstödet.

En timme efter det att vallokalerna sedan stängde var Mamdani fortfarande i ledning och hade samlat över en miljon av rösterna.

Han uppges vara den första borgmästarkandidaten i New York som fått så många röster sedan 1969.

Mamdani blir stadens första muslimska borgmästare.

Mamdani, en demokratisk socialist, har kampanjat för att New York-bor 
ska ha råd med mycket av det de önskar, och har bland annat föreslagit gratis bussar, kostnadsfri barnomsorg och frysta hyror.

New YorkUSAVal
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

