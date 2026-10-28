Norsk domstol stoppar Meta: ”Mycket välkommet”

Meta äger Facebook, Instagram och Whatsapp.

De norska mediehus som är kärande i tvisten anser att Meta genom de nya villkoren hade fått rätten att samla in innehåll från varje enskild artikel, bild och video de publicerat – inklusive det som ligger bakom betalvägg. Innehåll som skulle kunna användas i Metas AI-produkter, enligt mediehusen.

Villkoren skulle ha införts 20 november. Tingsrätten i Oslo fryser införandet till dess att den prövat om villkoren utgör ett konkurrensrättsligt missbruk av dominerande ställning.

”Riskerar tappa kontroll”

”Det här är ett mycket välkommet besked. Metas starka ställning gör det svårt för medieföretagen att säga nej till villkoren utan att samtidigt riskera trafik, läsare och prenumerationsaffärer. Det är bra att införandet nu stoppas i avvaktan på att frågan prövas”, säger Johan Taubert, vd för svenska Tidningsutgivarna (TU), i ett pressmeddelande.

Oslos tingsrätt skriver i sitt beslut att mediehusen ”riskerar att tappa kontroll över redaktionellt innehåll som byggts upp under många år”.

Det enda alternativet hade enligt mediehusen varit att radera sina konton.

Meta skjuter upp

Metas kommunikationschef skriver på X att bolaget skjuter upp införandet av de nya villkoren till dess att man gjort en ”fullständig konsultation” med ledare och grupper inom branschen.

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TU skriver att man tillsammans med Journalistförbundet tagit upp saken med Konkurrensverket och regeringen och efterfrågat ett ”skyndsamt klarläggande” om huruvida villkoren är förenliga med EU:s och Sveriges lagar.