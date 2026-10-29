Alphabet når inte förväntningarna – aktien rasar
Google-ägaren Alphabets omsättning och vinst nådde inte upp till marknadens förväntningar. Aktien rasar över 9 procent i efterhandeln.
Omsättningen, exklusive utbetalningar till samarbetspartner, uppgick till 111,2 miljarder dollar under föregående kvartal, vilket var strax under analytikernas förväntningar på 111,3 miljarder dollar, enligt Bloomberg.
Vinsten per aktie uppgick till 2,12 dollar, jämfört med förväntade 2,99 dollar.
Intäkterna för molntjänsterna uppgick till 30,7 miljarder dollar, analytikerna väntade sig 29,1 miljarder.
Kapplöpningen för att bygga ut AI-infrastruktur, både för egen del och för kunder, har samtidigt drivit upp Googleägarens investeringsutgifter till rekordnivåer. Bolaget redovisade ett negativt kassaflöde för andra gången i rad, i tredje kvartalet landade det på minus 9,1 miljarder dollar.