Alphabet når inte förväntningarna – aktien rasar

Omsättningen, exklusive utbetalningar till samarbetspartner, uppgick till 111,2 miljarder dollar under föregående kvartal, vilket var strax under analytikernas förväntningar på 111,3 miljarder dollar, enligt Bloomberg.

Google-ägaren Alphabets omsättning och vinst nådde inte upp till marknadens förväntningar. Aktien rasar över 9 procent i efterhandeln.

Omsättningen, exklusive utbetalningar till samarbetspartner, uppgick till 111,2 miljarder dollar under föregående kvartal, vilket var strax under analytikernas förväntningar på 111,3 miljarder dollar, enligt Bloomberg.