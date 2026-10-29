Ford mot strömmen – höjer sin prognos

Efter USA-börsernas stängning släppte Ford nya delårssiffror. I samband med detta lyfter man också sin prognos för helåret. Från att tidigare guidat för en vinst före skatt på som lägst 10 miljarder dollar höjs nu prognosen till spannet 10,5–11 miljarder dollar.

Medan en rad biljättar kämpar i motvind går amerikanska Ford mot strömmen. Företaget höjer nu sin försäljningsprognos för 2026.

Efter USA-börsernas stängning släppte Ford nya delårssiffror. I samband med detta lyfter man också sin prognos för helåret. Från att tidigare guidat för en vinst före skatt på som lägst 10 miljarder dollar höjs nu prognosen till spannet 10,5–11 miljarder dollar.