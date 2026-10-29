Ford mot strömmen – höjer sin prognos
Medan en rad biljättar kämpar i motvind går amerikanska Ford mot strömmen. Företaget höjer nu sin försäljningsprognos för 2026.
Efter USA-börsernas stängning släppte Ford nya delårssiffror. I samband med detta lyfter man också sin prognos för helåret. Från att tidigare guidat för en vinst före skatt på som lägst 10 miljarder dollar höjs nu prognosen till spannet 10,5–11 miljarder dollar.
Enligt företaget har konsumenterna uppvisat motståndskraft trots inflationslyft på den viktiga amerikanska hemmamarknaden. Bolaget varnar dock för att kriget i Mellanöstern kan få konsekvenser för bolaget i form av ökade råvarukostnader och dessutom minskat intresse för bensindrivna bilar i takt med stigande bensinkostnader.
Även konkurrent General Motors har tidigare lyft att exempelvis allt högre kopparpriser får negativ inverkan.