En debatt har blossat upp i Norge om användningen av konsulter i offentlig sektor. Där har en oväntad röst gjort sig hörd.
McKinsey-chef: Staten anlitar oss för ofta
Kritiken mot offentlig sektors användning av konsulter får nu oväntat stöd – från toppen av konsultbranschen själv.
McKinsey Norges avgående vd Frithjof Norman Lund riktar skarp kritik mot vad han beskriver som ett överutnyttjande av externa rådgivare.
Lund menar att konsulter i många fall används som en ersättning för att bygga upp egen kompetens inom myndigheter och statliga verksamheter.
Stor utgiftspost i Norge
Enligt honom handlar det ibland om brist på budget, vilja eller förmåga att utveckla starka interna miljöer.
Debatten om konsultkostnader i offentlig sektor har varit intensiv i Norge. Enligt siffror från myndigheter uppgick statens konsultkostnader till 12,7 miljarder norska kronor under 2024.
Flera politiska partier har därför efterlyst minskad användning av externa konsulter.
”Får den rollen lite för ofta”
Lund betonar att han inte motsätter sig konsulter i sig, men att användningen måste vara mer träffsäker.
”Ingen av våra konsulter stannar kvar i flera år. Vi kan bidra till transformationer, men vi kommer inte att bli en del av organisationen. Vi är inte heller ett alternativ till outsourcing. Jag ser att konsulter har den rollen lite för ofta inom offentlig sektor”, säger han till norska DN.
Samtidigt möter kritiken motstånd från andra aktörer i branschen. Chefer från KPMG, EY och Deloitte avfärdar bilden av ett systematiskt överutnyttjande.
De menar att konsulter ofta används i projekt där det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att anställa permanent personal, och att externa experter tillför nya perspektiv och spetskompetens.
AI kan förändra konsultbranschen
Rune Skjelvan på KMPG beskriver Lunds uttalande som en förenklad bild och framhåller att offentliga verksamheter ofta är tydliga i sina krav på kunskapsöverföring från konsulter till interna team.
Just nu pågår en intensiv självrannsakan av många bolag i konsultbranschen för att komma fram till hur framtidens bolag ska se ut.
Där tros AI få en central roll, men det är ännu oklart om konsulter kan dra nytta av AI-revolutionen eller om det i själva verket kommer att leda till färre uppdrag.
