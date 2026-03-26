McKinsey-chef: Staten anlitar oss för ofta

”Får den rollen lite för ofta”

Lund betonar att han inte motsätter sig konsulter i sig, men att användningen måste vara mer träffsäker.

”Ingen av våra konsulter stannar kvar i flera år. Vi kan bidra till transformationer, men vi kommer inte att bli en del av organisationen. Vi är inte heller ett alternativ till outsourcing. Jag ser att konsulter har den rollen lite för ofta inom offentlig sektor”, säger han till norska DN.

Samtidigt möter kritiken motstånd från andra aktörer i branschen. Chefer från KPMG, EY och Deloitte avfärdar bilden av ett systematiskt överutnyttjande.

ANNONS

De menar att konsulter ofta används i projekt där det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att anställa permanent personal, och att externa experter tillför nya perspektiv och spetskompetens.

AI kan förändra konsultbranschen

Rune Skjelvan på KMPG beskriver Lunds uttalande som en förenklad bild och framhåller att offentliga verksamheter ofta är tydliga i sina krav på kunskapsöverföring från konsulter till interna team.

Just nu pågår en intensiv självrannsakan av många bolag i konsultbranschen för att komma fram till hur framtidens bolag ska se ut.

Där tros AI få en central roll, men det är ännu oklart om konsulter kan dra nytta av AI-revolutionen eller om det i själva verket kommer att leda till färre uppdrag.

