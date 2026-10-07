Marknadsräntor rusar – Wall Street faller
Efter sol följer regn. Skarpt stigande marknadsräntor i USA bidrar till att Wall Street öppnar deppigt, efter tisdagens goda resultat.
Efter ett par minuters handel har Dow Jones industriindex fallit 0,7 procent, breda S&P 500-index 0,5 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,6 procent.
Räntan på amerikanska statsobligationer med tio respektive 30 års löptid steg kraftigt och nådde på onsdagen sin högsta nivå sedan våren 2002. Detta inför en planerad auktion under dagen där tioåriga statsobligationer till ett värde av motsvarande 391 miljarder kronor ska säljas.
Under tisdagen föll i stället räntorna och alla de tre stora indexen på Wall Street steg, S&P 500 och Nasdaq till nya stängningsrekord.