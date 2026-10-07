Marknadsräntor rusar – Wall Street faller

Efter ett par minuters handel har Dow Jones industriindex fallit 0,7 procent, breda S&P 500-index 0,5 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,6 procent.

Efter sol följer regn. Skarpt stigande marknadsräntor i USA bidrar till att Wall Street öppnar deppigt, efter tisdagens goda resultat.

Efter ett par minuters handel har Dow Jones industriindex fallit 0,7 procent, breda S&P 500-index 0,5 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,6 procent.