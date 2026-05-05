Man utgav sig för att företräda finansfamilj – lurade miljardärer

Ljög om koppling

Lånet förmedlades via vad som framstod som en kapitalförvaltare med kopplingar till den historiskt inflytelserika Astor-familjen.

Utredningen visar att dessa kopplingar var fabricerade. Sklarov och en medarbetare uppges ha använt namn och varumärken som anspelade på välkända finansfamiljer för att inge förtroende.

Bland annat förekom bolagsnamn med referenser till etablerade dynastier och finansinstitutioner.

Åklagare menar att upplägget resulterade i att tillgångar till ett värde av minst 450 miljoner dollar avyttrades utan låntagarens vetskap.

Tillsynen är sämre

Pengarna ska därefter ha förts genom ett nätverk av konton och tillfallit Sklarov, hans närstående samt medhjälpare. Enligt åtalet ska han nu återbetala motsvarande belopp eller förverka tillgångar.

Fallet belyser riskerna med så kallad aktiebaserad belåning utanför reglerade finansinstitut. Denna typ av finansiering har vuxit i takt med stigande börsvärden och efterfrågan på likviditet bland förmögna entreprenörer.

Samtidigt saknar vissa aktörer tillsyn, vilket kan öka sårbarheten för bedrägerier, rapporterar WSJ.

Har anmälts tidigare

Sklarov har tidigare varit föremål för rättsprocesser, bland annat kopplade till sjukvårdsbedrägerier och tvister inom fastighetssektorn.

Han har även varit inblandad i flera civilrättsliga mål där låntagare anklagat honom för liknande metoder.

Myndigheterna bedömer att det rör sig om ett internationellt upplägg med förgreningar i flera länder. Sklarov är för närvarande frihetsberövad i USA i väntan på vidare rättsprocess.

