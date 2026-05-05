Han sa att han representerade Astor-familjen och fick på så sätt investerares förtroende. Nu åtalas Vladimir Sklarov för bluffen.
Man utgav sig för att företräda finansfamilj – lurade miljardärer
Vladimir Sklarov, som har kopplingar till avancerade finansupplägg och flera falska identiteter, har åtalats i USA för omfattande bedrägeri.
Vladimir Sklarov anklagas i federal domstol på Manhattan för bland annat bedrägeri och penningtvätt.
Han ska ha vilselett investerare och låntagare genom att utge sig för att representera förmögna finansfamiljer i ett fall som har skakat en del av finanseliten i New York.
Behöll del av intäkterna
Enligt åtalet använde Sklarov ett flertal alias och bolagsnamn för att erbjuda lån till företagsgrundare och förmögna individer med stora aktieinnehav.
Affärsmodellen gick ut på att låntagarna pantsatte aktier som säkerhet för krediter. I praktiken ska Sklarov ha sålt dessa aktier utan tillstånd och behållit delar av intäkterna, skriver Wall Street Journal.
Ett av de mest uppmärksammade fallen rör den mexikanske miljardären Ricardo Salinas Pliego.
I samband med en planerad investering i kryptovaluta ingick han ett låneavtal där aktier till ett värde av hundratals miljoner dollar användes som säkerhet.
Ljög om koppling
Lånet förmedlades via vad som framstod som en kapitalförvaltare med kopplingar till den historiskt inflytelserika Astor-familjen.
Utredningen visar att dessa kopplingar var fabricerade. Sklarov och en medarbetare uppges ha använt namn och varumärken som anspelade på välkända finansfamiljer för att inge förtroende.
Bland annat förekom bolagsnamn med referenser till etablerade dynastier och finansinstitutioner.
Åklagare menar att upplägget resulterade i att tillgångar till ett värde av minst 450 miljoner dollar avyttrades utan låntagarens vetskap.
Tillsynen är sämre
Pengarna ska därefter ha förts genom ett nätverk av konton och tillfallit Sklarov, hans närstående samt medhjälpare. Enligt åtalet ska han nu återbetala motsvarande belopp eller förverka tillgångar.
Fallet belyser riskerna med så kallad aktiebaserad belåning utanför reglerade finansinstitut. Denna typ av finansiering har vuxit i takt med stigande börsvärden och efterfrågan på likviditet bland förmögna entreprenörer.
Samtidigt saknar vissa aktörer tillsyn, vilket kan öka sårbarheten för bedrägerier, rapporterar WSJ.
Har anmälts tidigare
Sklarov har tidigare varit föremål för rättsprocesser, bland annat kopplade till sjukvårdsbedrägerier och tvister inom fastighetssektorn.
Han har även varit inblandad i flera civilrättsliga mål där låntagare anklagat honom för liknande metoder.
Myndigheterna bedömer att det rör sig om ett internationellt upplägg med förgreningar i flera länder. Sklarov är för närvarande frihetsberövad i USA i väntan på vidare rättsprocess.
Läs mer: Folk vågar inte säga upp sig – kan bromsa tillväxten. Realtid