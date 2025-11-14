Den ekonomiska aktiviteten i världens näst största ekonomi Kina bromsar in mer än väntat i början av fjärde kvartalet, berättar Bloomberg.
Vacklande start på Q4 för Kinas ekonomi
Mest läst i kategorin
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.” Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
EU hoppas blidka Trump med nytt politiskt spel
I somras slöt EU och USA ett handelsavtal och nu vill blocket gå vidare med nästa fas av handelsplanen. Enligt Blomberg ligger fokus i EU:s föreslagna plan för USA på områden som tullar, marknadstillträde, standarder, digital handel, tekniska hinder och samarbete kring stål och aluminium. Dessutom vill Europeiska unionen inrätta en arbetsgrupp för ekonomisk trygghet …
Flera Fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar
Ribban för att göra nya räntesänkningar i USA som president Donald Trump helst vill se har höjts. Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan. Läs även: Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner – Dagens PS “Rätt att behålla på nuvarande nivå” …
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten
USA:s historiskt långa nedstängning avslutas och det sätter positivt avtryck på börserna i Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid. Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten. Läs mer: JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia DagensPS Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. …
"Oljan kommer att öka i 25 år till"
Den globala efterfrågan på och gas kan öka fram till 2050, enligt IEA, som därmed avviker från tidigare prognoser kring renare bränslen. Internationella energiorganet IEA avviker nu från sina tidigare prognoser och förväntningar om en snabb övergång till renare bränslen. Nu förklarar man i stället att världen ”sannolikt” inte kommer att nå sina klimatmål och …
Främst märks det i investeringarna och tillväxttakten i industrin, som är långsammare än ekonomerna räknat med.
Enligt nyhetsbyrån steg den kinesiska industriproduktionen med 4,9 procent i oktober jämfört med för ett år sedan.
Samtidigt är det ett märkbart tapp jämfört med september då industriproduktionen i Kina var 6,5 procent, framgår det.
Statistikbyrån: Många utmaningar i Kinas ekonomi
Under årets tio första månader har investeringarna i anläggningstillgångar i Kina samtidigt gått ner 1,7 procent.
”Ekonomin står inför utmaningar på grund av de många instabila och osäkra faktorerna i den externa miljön och det ganska stora trycket på ekonomisk omstrukturering inom landet, enligt National Bureau of Statistics”, uppger Bloomberg.
Även om den kinesiska detaljhandeln ökade med 2,9 procent förra månaden var det den femte månaden i rad som ökningen hamnade under den längsta sviten 2021.
Så påverkar siffrorna landets valuta och börs
Arbetslösheten i Kinas städer backade något till 5,1 procent.
Kinas statistikbyrå antyder, som Bloomberg tolkar det, att regimen i Peking inte har bråttom att utöka sina stimulanser för att förbättra ekonomin.
Efter siffrorna som släppts på fredagen var handeln mycket försiktig i yuanen och i statsobligationer.
Kinas CSI 300-index sjönk med 0,7 procent efter torsdagens uppgång på 1,2 procent.
Läs även: Kinas sluga drag: USA blöder miljarder DagensPS
Läs mer: Kinas dolda kris: Priserna rasar, tillväxten hotas DagensPS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Konjunkturen uppåt men inte jobben
Konjunkturläget i Sverige är betydligt bättre än för ett år sedan, enligt SCB:s konjunkturklocka. Men bilar, jobb och utrikeshandel släpar. Det är positiva siffror som kommer från statistikcentralen SCB i dag. Konjunkturläget har ”förbättrats betydligt” det senaste året, konstaterar man och lägger fram sin konjunkturklocka som bevisföring. SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska indikatorer, varav …
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna. När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. …
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom "obildad". Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …
Telekomjätten kapar 15 000 jobb
Telekomjätten Verizon står inför den största personalnedskärningen i företagets historia.? Enligt Wall Street Journal ska bolaget redan nästa vecka börja skära bort omkring 15 000 tjänster – ett drastiskt grepp för att vända år av kundtapp och stenhård konkurrens på den amerikanska telekommarknaden. Detta sker i en tid då jobbsiffrorna i USA redan väcker oro.? …