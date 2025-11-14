Vacklande start på Q4 för Kinas ekonomi

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Främst märks det i investeringarna och tillväxttakten i industrin, som är långsammare än ekonomerna räknat med.

Enligt nyhetsbyrån steg den kinesiska industriproduktionen med 4,9 procent i oktober jämfört med för ett år sedan.

Samtidigt är det ett märkbart tapp jämfört med september då industriproduktionen i Kina var 6,5 procent, framgår det.

Statistikbyrån: Många utmaningar i Kinas ekonomi

Under årets tio första månader har investeringarna i anläggningstillgångar i Kina samtidigt gått ner 1,7 procent.

”Ekonomin står inför utmaningar på grund av de många instabila och osäkra faktorerna i den externa miljön och det ganska stora trycket på ekonomisk omstrukturering inom landet, enligt National Bureau of Statistics”, uppger Bloomberg.

Även om den kinesiska detaljhandeln ökade med 2,9 procent förra månaden var det den femte månaden i rad som ökningen hamnade under den längsta sviten 2021.

Så påverkar siffrorna landets valuta och börs

Arbetslösheten i Kinas städer backade något till 5,1 procent.

Kinas statistikbyrå antyder, som Bloomberg tolkar det, att regimen i Peking inte har bråttom att utöka sina stimulanser för att förbättra ekonomin.

Efter siffrorna som släppts på fredagen var handeln mycket försiktig i yuanen och i statsobligationer.

Kinas CSI 300-index sjönk med 0,7 procent efter torsdagens uppgång på 1,2 procent.

