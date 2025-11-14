Dagens PS
Vacklande start på Q4 för Kinas ekonomi

Kina
Kinas konjunktur svajar i inledningen av fjärde kvartalet. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Den ekonomiska aktiviteten i världens näst största ekonomi Kina bromsar in mer än väntat i början av fjärde kvartalet, berättar Bloomberg.

Främst märks det i investeringarna och tillväxttakten i industrin, som är långsammare än ekonomerna räknat med.

Enligt nyhetsbyrån steg den kinesiska industriproduktionen med 4,9 procent i oktober jämfört med för ett år sedan.

Samtidigt är det ett märkbart tapp jämfört med september då industriproduktionen i Kina var 6,5 procent, framgår det.

Statistikbyrån: Många utmaningar i Kinas ekonomi

Under årets tio första månader har investeringarna i anläggningstillgångar i Kina samtidigt gått ner 1,7 procent.

”Ekonomin står inför utmaningar på grund av de många instabila och osäkra faktorerna i den externa miljön och det ganska stora trycket på ekonomisk omstrukturering inom landet, enligt National Bureau of Statistics”, uppger Bloomberg.

Även om den kinesiska detaljhandeln ökade med 2,9 procent förra månaden var det den femte månaden i rad som ökningen hamnade under den längsta sviten 2021.

Så påverkar siffrorna landets valuta och börs

Arbetslösheten i Kinas städer backade något till 5,1 procent.

Kinas statistikbyrå antyder, som Bloomberg tolkar det, att regimen i Peking inte har bråttom att utöka sina stimulanser för att förbättra ekonomin.

Efter siffrorna som släppts på fredagen var handeln mycket försiktig i yuanen och i statsobligationer.

Kinas CSI 300-index sjönk med 0,7 procent efter torsdagens uppgång på 1,2 procent.

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

