Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden

Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen.

Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering.

Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog ingen överdrift att kalla det för skört och bräckligt.

Därför drog teknikaktier ner Wall Street

I USA var det teknikaktier som agerade sänken, berättar Fortune och konstaterar att det är följd av skepsis kring Nvidias avtal om att investera 100 miljarder dollar i OpenAI.

Under onsdagen avslutade det amerikanska jämförelseindexet S&P 500 med en nedgång på 0,55 procent, och tekniktunga Nasdaq stängde nästan en hel procentenhet lägre.

Men det går ändå inte att tala om en ”tsunami” påpekar det amerikanska affärsmagasinet mot bakgrund av att de asiatiska marknaderna går bättre.

Det heller inte så, skriver Fortune, att Jerome Powells slutsats om värderingarna är kontroversiell med facit i hand. Rekordnivåerna har avlöst varandra på börserna och AI-hajpen har skickat upp börsen långt ovan molnen.

Arbetsmarknaden oroar Fed-bossen mest

Bubbelvarningar har också kommit stup i kvarten och en del fruktar till och med att marknadskraschen orsakad av AI-hysteri blir värre än när IT-bubblan sprack.

På aktiemarknaden finns en rädsla för att Fed ska höja räntorna och på UBS gör en bedömare tolkningen att Feds ordförande Jerome Powell tydligen vill ”investerarnas förtroende ska vara något mindre säkert”.

Men Powell största oro är den svagare, amerikanska arbetsmarknaden, konstaterar Fortune och menar att det ändå är en indikation på att Federal Reserve håller fast vid sina penningpolitiska lättnader enligt räntesänkningsbanan.

