Högsta tyska marknadsräntorna sedan 2011

Räntor på obligationer med kortare löptider stiger också. Och på marknaden räknar aktörerna just nu med att Europeiska centralbanken (ECB) – som inte väntas justera styrräntorna i eftermiddagens besked – höjer styrräntorna två gånger före årsskiftet.

Räntorna på tioåriga svenska statsobligationer har stigit till 3,01 procent, den högsta nivån sedan hösten 2023.

Högre marknadsräntor sänker börser och skapar ett tryck uppåt på räntorna på bolån med längre löptider. Rörliga bolåneräntor påverkas i sin tur mest när styrräntor höjs.