Trump: "Xi är extremt svår att göra en deal med"

Trump: Xi är “väldigt tuff”

Vita huset signalerar att ett sådant samtal mellan Trump och Xi kan äga rum redan under veckan – samtidigt uttrycker Trump själv tydlig frustration över att förhandlingarna står still.

I ett inlägg på Truth Social natten till onsdag skrev han:

“I like President XI of China, always have, and always will, but he is VERY TOUGH, AND EXTREMELY HARD TO MAKE A DEAL WITH!!!”.

Som The Economic Times rapporterar, ser Trump Xi som en bromskloss i processen. Kinas utrikesdepartement svarade med en mer tillbakalutad kommentar under onsdagen:

“Kinas princip och ståndpunkt för att utveckla relationerna mellan Kina och USA är konsekvent”, sa talesperson Lin Jian.

Samtidigt är relationen ansträngd på fler fronter. Under helgen protesterade Kinas utrikesdepartement kraftigt efter att USA:s försvarsminister Pete Hegseth kallat Kina för “ett överhängande hot mot Taiwan” – en självstyrd ö som Peking gör anspråk på.

Inget samtal bekräftat

Lyckas USA få till stånd direkta handelssamtal mellan Kinas ledare Xi Jinping och Donald Trump? Det återstår att se. (Foto: Andrew Harnik/AP/TT)

Trots det hårda tonläget har marknaderna reagerat svagt. Kinesiska aktier steg marginellt, dollarn tappade något och amerikanska räntor låg still.

Trump säger sig fortfarande hoppas på ett samtal med Xi:

“Jag är säker på att jag kommer att prata med president Xi, och förhoppningsvis löser vi det”.

Men enligt Finance Yahoo har Kina ännu inte bekräftat att något samtal är planerat – och frågan om exporten av sällsynta jordartsmetaller verkar fortsatt vara en svår nöt att knäcka.

