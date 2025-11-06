Sverige stabiliseras: "Inflationen var oförändrad i oktober"

Mellan september och oktober står inflationen i Sverige still. Det meddelar SCB när man släpper de preliminära inflationssiffrorna för den första månaden i det fjärde kvartalet.
Efter ett par år med utebliven tillväxt och hög inflation har många av oss blivit smärtsamt fokuserade på SCB:s och riksbankens rapporter om inflationen och styrräntan.
Alla besked som innebär att dagens relativt låga inflation ligger stilla eller går tillbaka är därför positiva besked. Då kan vi behålla vår låga räntenivå och vi slipper förfasas över ännu högre konsumentpriser.
Siffran för oktober, som visar att inflationstakten från september är oförändrad, är bara det preliminära måttet som man kallar för snabb-KPI. Det bekräftas om fem arbetsdagar, den 13:e november, i en mer utförlig rapport.
“Den preliminära inflationstakten enligt KPI och KPIF var oförändrad i oktober medan KPIF-XE steg”, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB.
Energipriser håller tillbaka inflationen
Inflationen enligt KPI låg oförändrat på 0,9 procent i oktober. Månadsförändringen från september var 0,3 procent.
KPIF (med fast ränta) låg kvar på 3,1 procent, med en månadsförändring på 0,4 procent. För KPIF-XE, som exkluderar energi, steg inflationen marginellt till 2,8 procent från 2,7 procent i september.
Stärker Thedéens linje
När riksbankschefen Erik Thedéen meddelade att det inte blir någon mer räntesänkning i dagsläget gjorde han det med argument om att ekonomin var i återhämtning och att inflationen hade stabiliserats.
Det preliminära inflationsbeskedet från SCB ger mer fog för att en styrränta på 1,75 procent är en rimlig nivå.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
