Svantesson i EU-krismöte om oljechocken

Värsta oljekrisen sedan 1970-talet

I samband med mötet ska ministrarna också de ekonomiska effekterna av kriget i Mellanöstern och blockaden av Hormuzsundet. Oljepriset ligger kvar på en bit över 100 dollar och vapenvilan är skör. Oljekrisen beskrivs som den värsta sedan 1970-talet, och i slutet av mars sa Svantesson till Aftonbladet:

”Om det här blir långvarigt och utdraget och priserna blir väldigt höga, då måste vi alla fundera på hur vi ska agera. Annars kommer priserna dra iväg enormt och det kan bli brist. Men vi är inte där nu.”

Dessutom ska Elisabeth Svantesson i Bryssel också träffa kommissionären Wopke Hoekstra för att diskutera bland annat skatt på snus.

SEB sänker prognos

Det är ett tufft läge som politikerna har att diskutera: Under tisdagen sänkte storbanken SEB:s ekonomer sin prognos för Sveriges tillväxt 2026 från 3,0 till 2,6 procengt.

”Lågt inflationstryck och resursutnyttjande gör att Riksbanken höjer räntan först i slutet av 2027. Den regering som tillträder efter valet i höst kommer att konfronteras med en målkonflikt mellan ofinansierade reformer och budgetunderskott”, skriver banken.

Regeringen berättade i februari mycket riktigt att budgetutrymmet för nästa mandatperiod i princip är slut. I mars sänkte regeringen tillväxtprognosen för 2026 från 3 procent till 2,8 procent – men utgick då ifrån att kriget skulle ta slut på några veckor.

På EU-nivå är läget knappast bättre. Under det första kvartalet växte unionens BNP med 0,1 procent jämfört med samma kvartal förra året.

