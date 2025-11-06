Storbritanniens centralbank rör inte räntan nu

Beskedet om den brittiska centralbankens försiktiga hållning kommer inför regeringens höstbudget i november, berättar amerikanska CNBC.

Av de nio ledamöterna i Bank of England (BOE) röstade fem för att inte peta på räntan medan fyra ansåg att räntan skulle sänkas med 25 punkter.

Det var alltså med knapp majoritet, bara en röst, som den brittiska styrräntan nu lämnas oförändrad. Ekonomer i en Reutersenkät hade räknat med ett större överslag för dem som anser att räntan ska bibehållas på 4,0 procent.

Centralbanken: Inflationen styr räntepolitiken

I ett uttalande som CNBC refererar säger Bank of England att inflationstakten på 3,8 procent i september sannolikt nått sin topp och att en disflationsmässig trend kan skönjas.

Därav den restriktiva penningpolitiken, enligt centralbanken.

”Detta återspeglas i en avtagande löneökning och inflation i tjänstepriserna. Den underliggande disinflationen stöds av dämpad ekonomisk tillväxt och uppbyggd arbetslöshet”, enligt Bank of England som förklarar att framtida räntesänkningar hänger på hur inflationsutsikterna artar sig.

Det säger Bank of Englands chef Andrew Bailey

BOE:s chef Andrew Bailey har uttalat att det finns ett högt värde i att vänta med att röra räntan till december. Ytterligare två KPI-rapporter är på gång, dessutom kommer två rapporter in snart om arbetsmarknaden.

”Avkastningen på brittiska statsobligationer sjönk generellt, där avkastningen på den 10-åriga statsobligationen sjönk med nästan 3 punkter. Samtidigt minskade det brittiska pundet tidigare vinster och handlades 0,18 % högre mot den amerikanska dollarn”, skriver CNBC efter den brittiska centralbankens räntebesked.

