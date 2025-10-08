Centralbanken varnar: AI-bubblan kan snart spricka

I protokollet från sitt senaste möte på onsdagen konstaterade den brittiska centralbanken att aktiemarknadsvärderingarna verkar överdrivna. Detta gäller särskilt inom AI-sektorn, rapporterar CNBC.

Bank of England är den senaste i en lång rad av banker och investerare. Många uttrycker oro för om en AI-bubbla håller på att bildas.

“De fem största medlemmarna i S&P 500 står för nästan 30 procent av marknaden. Detta är högre än någonsin under de senaste 50 åren”, noterade centralbanken.

Särskilt sårbara marknader

Detta, kombinerat med den ökande koncentrationen inom marknadsindex, gör aktiemarknaderna särskilt sårbara. Det kan ske om förväntningarna kring AI:s påverkan skulle bli mindre optimistiska.

Bank of England varnade även för att “nedåtfaktorer inkluderade besvikande AI-kapacitet/adoptionsframsteg eller ökad konkurrens. Detta skulle kunna driva en omvärdering av för närvarande höga förväntade framtida intäkter”.

Även Federal Reserve-chefen Jerome Powell har tidigare varnat för “ganska högt värderade” tillgångar, skriver Fortune.