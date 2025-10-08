Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Centralbanken varnar: AI-bubblan kan snart spricka

Andrew Bailey,chef på Bank of England. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Bank of England har slagit larm om ökade risker för en kraftig marknadskorrektion på finansmarknaderna. Det finns särskild oro för de högt värderade AI-fokuserade teknikföretagen.

I protokollet från sitt senaste möte på onsdagen konstaterade den brittiska centralbanken att aktiemarknadsvärderingarna verkar överdrivna. Detta gäller särskilt inom AI-sektorn, rapporterar CNBC.

Bank of England är den senaste i en lång rad av banker och investerare. Många uttrycker oro för om en AI-bubbla håller på att bildas.

“De fem största medlemmarna i S&P 500 står för nästan 30 procent av marknaden. Detta är högre än någonsin under de senaste 50 åren”, noterade centralbanken.

Särskilt sårbara marknader

Detta, kombinerat med den ökande koncentrationen inom marknadsindex, gör aktiemarknaderna särskilt sårbara. Det kan ske om förväntningarna kring AI:s påverkan skulle bli mindre optimistiska.

Bank of England varnade även för att “nedåtfaktorer inkluderade besvikande AI-kapacitet/adoptionsframsteg eller ökad konkurrens. Detta skulle kunna driva en omvärdering av för närvarande höga förväntade framtida intäkter”.

Även Federal Reserve-chefen Jerome Powell har tidigare varnat för “ganska högt värderade” tillgångar, skriver Fortune.

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Fortsatta miljardåtaganden trots oro

Trots varningssignalerna fortsätter AI-investeringarna att strömma in. OpenAI, ett företag som ännu inte gjort vinst, spenderar miljarder på att bygga datacenter för sina AI-erbjudanden. Företaget ingick nyligen ett mångårigt avtal med AMD värt miljarder dollar, medan Nvidia investerar 100 miljarder dollar i OpenAI.

Jeff Bezos tror att AI är en bubbla – och framtiden. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT)

Även teknikjättarna Amazon, Google, Meta och Microsoft fortsätter att spendera miljarder på egna AI-datacenter. Oracle rapporteras spendera 40 miljarder dollar på Nvidia-chips för OpenAI:s Project Stargate.

Amazons grundare Jeff Bezos sa förra veckan att vi sannolikt bevittnar en AI-bubbla. Men tillade att vissa investeringar i slutändan kommer att löna sig.

“När människor blir väldigt upphetsade, som de är idag, om artificiell intelligens… finansieras varje experiment. Varje företag finansieras. De goda idéerna och de dåliga idéerna. Och investerare har svårt mitt i denna upphetsning att skilja mellan de goda och de dåliga idéerna”, sa Bezos, enligt Yahoo Finance.

Långsiktig potential trots kortsiktiga risker

Ram Bala, docent i företagsanalys vid Santa Clara University, tror dock på långsiktig efterfrågan.

“Det kommer definitivt att löna sig. Den makroekonomiska utmaningen är att det kommer förmodligen att finnas en mellanfas där det verkar som att vi byggt för mycket av detta. Efterfrågan hinner inte riktigt ikapp”, säger han till Yahoo Finance.

Bala spår att AI kommer att vara allmänt spridd i de flesta vardagliga mjukvaruprodukter efter 2030. Men han säger samtidigt att vi kan se en viss turbulent period innan dess.

AI Bank of England
Johan Colliander
Johan Colliander
