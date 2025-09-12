Flera stora länder brottas med växande budgetunderskott. Det kan snart slå igenom på alltifrån bostadsmarknader till börser världen över, varnar experter.
Skuldkrisen riskerar att sprida sig: "En doom loop"
Statsskulder som är på väg att skena bortom kontroll har figurerat i nyheterna under en längre tid.
Hittills har problemen i länder som Frankrike och Storbritannien dock mest synts på obligationsmarknaden och i politiken.
Men nu riskerar skuldbördan att leda till ringar på vattnet på en rad andra marknader, vilket kan utlösa en djupare kris, skriver Reuters.
Dyrare att låna pengar
I Europa och Nordamerika har räntorna på 30-åriga statsobligationer nått de högsta nivåerna på decennier.
I Storbritannien ligger de på drygt 5,5 procent, den högsta nivån på 27 år, medan Frankrike och Japan noterar rekordnivåer.
Att låna långsiktigt har därmed blivit betydligt dyrare för staten, vilket ökar trycket på finanspolitiken i länder med redan ansträngda budgetar.
“Varje gång räntan går upp leder det till att folk förlorar lite mer förtroende, vilket driver upp räntan ytterligare och man hamnar i en slags doom loop“, säger Mark Dowding på RBC Bluebay Asset Management.
Skapar ringar på vattnet
Detta får konsekvenser för andra sektorer. Finansieringskostnaderna blir högre även för företag och hushåll.
Historiskt har långräntor haft en stark påverkan på aktiemarknader och fastighetspriser.
Valutorna i länder med svaga offentliga finanser riskerar dessutom att försvagas ytterligare, något som särskilt uppmärksammas i Storbritannien och Kanada, skriver Bloomberg.
Euron har förlorat momentum
I Europa har en tidigare stark efterfrågan på aktiemarknaden mattats av.
Osäkerhet kring Frankrikes budget har dämpat riskaptiten och lett till att europeiska börser utvecklats svagare än det globala snittet sedan sommaren.
Samtidigt har euron tappat momentum efter en kraftig uppgång tidigare under året.
Bankaktier, som länge gynnats av stigande räntor, ifrågasätts nu av analytiker med hänvisning till möjliga kreditförluster.
Techbolag kan få problem
På aktiemarknaden globalt riktas fokus mot tekniksektorn. Stora bolag fortsätter att investera tungt i artificiell intelligens, vilket gör dem extra känsliga för stigande kapitalkostnader.
Under den senaste månaden har techaktier utvecklats sämre än det breda indexet, skriver Reuters. Även fastighetsbolag och brittiska aktier ses som sårbara för investerare i ett läge med höga långräntor.
Extra tufft i Japan
Japan intar en särställning. Landets investerare har under lång tid använt en svag yen för att placera i utländska tillgångar, vilket skapat stabila avkastningar.
Men en starkare yen och spekulationer om nya räntehöjningar från centralbanken förändrar kalkylen.
Japanska investerare fortsätter köpa utländska obligationer men säljer aktier, vilket väntas frigöra kapital för den inhemska börsen.
