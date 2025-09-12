Skuldkrisen riskerar att sprida sig: "En doom loop"

Statsskulder som är på väg att skena bortom kontroll har figurerat i nyheterna under en längre tid.

Hittills har problemen i länder som Frankrike och Storbritannien dock mest synts på obligationsmarknaden och i politiken.

Men nu riskerar skuldbördan att leda till ringar på vattnet på en rad andra marknader, vilket kan utlösa en djupare kris, skriver Reuters.

Dyrare att låna pengar

I Europa och Nordamerika har räntorna på 30-åriga statsobligationer nått de högsta nivåerna på decennier.

I Storbritannien ligger de på drygt 5,5 procent, den högsta nivån på 27 år, medan Frankrike och Japan noterar rekordnivåer.

Att låna långsiktigt har därmed blivit betydligt dyrare för staten, vilket ökar trycket på finanspolitiken i länder med redan ansträngda budgetar.

“Varje gång räntan går upp leder det till att folk förlorar lite mer förtroende, vilket driver upp räntan ytterligare och man hamnar i en slags doom loop“, säger Mark Dowding på RBC Bluebay Asset Management.