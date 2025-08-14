Den som hoppades på en billigare sommar lär vara besviken. Nu bekräftar SCB att priserna ökade snabbare i juli.
SCB: Så mycket ökade priserna i juli
Sveriges inflation fortsätter att besvära. I juni och juli har inflationstakten ökat, och i juli landade KPIF på 3,0 procent, en uppgång från 2,8 procent i juni.
“Högre priser inom paketresor, biluthyrning och livsmedel var de främsta bidragen till den generella prisökningen från juni till juli”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.
Huruvida det är högt nog för att motivera uteblivna räntesänkningar återstår att se. Nästa räntebesked från Riksbanken får vi nästa onsdag.
Priserna marginellt högre
Samtidigt visar KPI, som även tar med räntekostnader för bolån, en inflationstakt på 0,8 procent i juli, en marginell ökning från 0,7 procent månaden innan, enligt SCB:s pressmeddelande.
Prisökningarna var annars breda inom livsmedel och alkoholfria drycker, med läsk, choklad och glass i topp. Dieselpriset steg med 4,3 procent, medan bensinpriset föll något. Priserna för kläder och möbler sjönk, vilket bidrog till att hålla tillbaka uppgången.
Snårigt för Riksbanken
Svensk ekonomi fortsätter att gå trögt, vilket manar Riksbanken till ytterligare räntesänkningar.
Hur Riksbanken väger dessa motstridiga signaler blir avgörande för nästa räntebesked.
Med ett KPI som tyngs av lägre boendekostnader och ett KPIF som visar fortsatt prispress i vardagen står frågan öppen: räcker detta för en sänkning redan i augusti, eller dröjer lättnaden för hushållen?
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
