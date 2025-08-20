Dagens PS
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar

Brittisk inflation överraskar experter

inflation
Bank of England räknar med en inflation på 4 procent i september. (Foto: Alberto Pezzali/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Den brittiska inflationen kommer in högre än väntat i juli, men centralbanken Bank of England utgår från att priserna kan öka ännu mer.

Inflationen nådde 3,8 procent under månaden mot väntade 3,7 i årstakt i en Reutersenkät bland ekonomer.

Kärninflationen i juli, som exkluderar mer volatila priser på energi, livsmedel, alkohol och tobak, steg med 3,8 procent på årsbasis, upp från 3,7 procent under de tolv månaderna fram till juni.

Detta rapporterar amerikanska CNBC där en chefsekonom konstaterar att inflationsökningen nu av konsumentprisindexet är den högsta noteringen sedan början av året.

Spår 4-procentig inflation nästa månad

”Den främsta drivkraften var en kraftig ökning av flygpriserna, den största ökningen i juli sedan insamlingen av flygpriser ändrades från kvartalsvis till månadsvis 2001. Denna ökning berodde sannolikt på tidpunkten för årets skollov”, säger experten Grant Fitzner i ett inlägg på X.

Även priserna på bensin och diesel gick upp i Storbritannien i juli. Under samma månad i fjol föll bränslepriserna.

Där till fortsätter matpriserna att stiga, mest ökar priserna på kaffe, färskpressad apelsinjuice, kött och choklad, framgår det.

Finansminister Rachel Reeves kommenterar enligt CNBC inflationsökningen så här:

”Vi har fattat de beslut som krävs för att stabilisera de offentliga finanserna, och vi är långt ifrån den tvåsiffriga inflation vi såg under den förra regeringen, men det finns mer att göra”.

Bank of England tror att konsumentprisindex kan nå 4 procent i september innan priserna börjar falla tillbaka.

Läs även: Varnar Storbritannien: Vänta inte med att sänka räntan

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

