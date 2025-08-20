Brittisk inflation överraskar experter

Inflationen nådde 3,8 procent under månaden mot väntade 3,7 i årstakt i en Reutersenkät bland ekonomer.

Kärninflationen i juli, som exkluderar mer volatila priser på energi, livsmedel, alkohol och tobak, steg med 3,8 procent på årsbasis, upp från 3,7 procent under de tolv månaderna fram till juni.

Detta rapporterar amerikanska CNBC där en chefsekonom konstaterar att inflationsökningen nu av konsumentprisindexet är den högsta noteringen sedan början av året.

Spår 4-procentig inflation nästa månad

”Den främsta drivkraften var en kraftig ökning av flygpriserna, den största ökningen i juli sedan insamlingen av flygpriser ändrades från kvartalsvis till månadsvis 2001. Denna ökning berodde sannolikt på tidpunkten för årets skollov”, säger experten Grant Fitzner i ett inlägg på X.

Även priserna på bensin och diesel gick upp i Storbritannien i juli. Under samma månad i fjol föll bränslepriserna.

Där till fortsätter matpriserna att stiga, mest ökar priserna på kaffe, färskpressad apelsinjuice, kött och choklad, framgår det.

Finansminister Rachel Reeves kommenterar enligt CNBC inflationsökningen så här:

”Vi har fattat de beslut som krävs för att stabilisera de offentliga finanserna, och vi är långt ifrån den tvåsiffriga inflation vi såg under den förra regeringen, men det finns mer att göra”.

Bank of England tror att konsumentprisindex kan nå 4 procent i september innan priserna börjar falla tillbaka.

