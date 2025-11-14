Dagens PS
Putins käftsmäll – BNP-siffran blev inte den väntade

putin
Det har skrivits spaltmeter om den ryska ekonomin under de senaste åren, men nu verkar det tämligen klart att den bromsar in mer än väntat. (Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Det blev en sämre BNP-siffra än väntat för Ryssland, vars ekonomi bara växte med 0,6 procent under det tredje kvartalet. Dessutom fortsätter de ukrainska angreppen mot energianläggningar att ställa till problem.

Rysslands ekonomi tappade fart under tredje kvartalet och växte mindre än väntat, enligt färska siffror från landets statistikmyndighet.

BNP steg i årstakt med 0,6 procent, vilket ligger något under den prognos som analytikerna sammanställt av Bloomberg.

Utfallet innebär samtidigt en tydlig inbromsning från föregående kvartal, där tillväxttakten låg över en procent, skriver Placera.

Ukraina: Ryska produktionen minskar

Den svagare utvecklingen sammanfaller med bredare signaler om att ekonomin går in i en mer problemfylld fas.

Enligt bedömningar från ukrainska underrättelsetjänsten, som i egenskap av fiende försöker hålla noga koll på den ryska ekonomin, har produktionen minskat i majoriteten av landets viktigaste branscher under årets första nio månader, skriver Ukrainian National News.

Minskningen omfattar omkring 70 procent av de större sektorerna och är särskilt framträdande inom tillverkningsindustrin, som är central för både export och militär produktion.

Exporten går ner

Få delområden visar någon faktisk tillväxt, vilket pekar mot att tidigare stödkrafter i ekonomin har försvagats.

Handeln har också tagit stryk. Den sammanlagda utrikeshandeln har krympt jämfört med motsvarande period i fjol och överskottet har minskat markant.

Exporten av varor har fallit med flera procent, vilket speglar både lägre volymer och en mer utmanande global marknad för ryska produkter.

Ny attack bromsar oljeexport

Till de ekonomiska motvindarna hör också återkommande ukrainska angrepp mot ryska energi- och exportanläggningar.

På fredagen stoppades oljelastningar vid den strategiskt viktiga hamnen i Novorossijsk vid Svarta havet, efter en omfattande drönar- och robotattack, skriver Reuters.

Avbrottet berörde exportflöden motsvarande omkring två procent av den globala oljetillförseln och ledde till ett snabbt lyft i världsmarknadspriset.

Närmar sig recession

Flera hamn- och terminaldelar rapporteras vara skadade, liksom ett tankfartyg och omkringliggande infrastruktur.

Störningarna i exportleden förstärker den press som redan finns på inkomsterna från energisektorn, samtidigt som industriproduktionen visar tydliga tecken på försvagning.

Prognoser från ukrainska analyser pekar mot att tillväxten i slutet av året kan hamna nära noll, vilket innebär att Ryssland närmar sig en recession.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

