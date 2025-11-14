Putins käftsmäll – BNP-siffran blev inte den väntade

Rysslands ekonomi tappade fart under tredje kvartalet och växte mindre än väntat, enligt färska siffror från landets statistikmyndighet.

BNP steg i årstakt med 0,6 procent, vilket ligger något under den prognos som analytikerna sammanställt av Bloomberg.

Utfallet innebär samtidigt en tydlig inbromsning från föregående kvartal, där tillväxttakten låg över en procent, skriver Placera.

Ukraina: Ryska produktionen minskar

Den svagare utvecklingen sammanfaller med bredare signaler om att ekonomin går in i en mer problemfylld fas.

Enligt bedömningar från ukrainska underrättelsetjänsten, som i egenskap av fiende försöker hålla noga koll på den ryska ekonomin, har produktionen minskat i majoriteten av landets viktigaste branscher under årets första nio månader, skriver Ukrainian National News.

Minskningen omfattar omkring 70 procent av de större sektorerna och är särskilt framträdande inom tillverkningsindustrin, som är central för både export och militär produktion.