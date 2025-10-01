Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt

Experter har varnat för att den amerikanska arbetsmarknaden är på väg utför.

Nu kommer det tecken som visar att belackarna kan ha rätt.

Enligt lönefirman ADP minskade antalet sysselsatta i den privata sektorn med 32 000 personer i september, skriver Yahoo Finance.

Snabbare nedgång

Utfallet var betydligt svagare än ekonomernas förväntningar, som låg på en ökning med omkring 51 000 jobb.

Siffrorna för augusti reviderades dessutom ned kraftigt. Istället för en ökning på 54 000 arbetstillfällen visade det sig att sysselsättningen i själva verket sjönk med 3 000 under månaden.

Det innebär att arbetsmarknaden försvagats snabbare än tidigare uppskattningar antytt.

“Trots den starka ekonomiska tillväxten vi såg under andra kvartalet bekräftar denna månads rapport ytterligare vad vi har sett på arbetsmarknaden, att amerikanska arbetsgivare har varit försiktiga med att anställa”, säger ADP:s chefsekonom Nela Richardson i ett uttalande.