Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt
Experter har varnat för att den amerikanska arbetsmarknaden är på väg utför.
Nu kommer det tecken som visar att belackarna kan ha rätt.
Enligt lönefirman ADP minskade antalet sysselsatta i den privata sektorn med 32 000 personer i september, skriver Yahoo Finance.
Snabbare nedgång
Utfallet var betydligt svagare än ekonomernas förväntningar, som låg på en ökning med omkring 51 000 jobb.
Siffrorna för augusti reviderades dessutom ned kraftigt. Istället för en ökning på 54 000 arbetstillfällen visade det sig att sysselsättningen i själva verket sjönk med 3 000 under månaden.
Det innebär att arbetsmarknaden försvagats snabbare än tidigare uppskattningar antytt.
“Trots den starka ekonomiska tillväxten vi såg under andra kvartalet bekräftar denna månads rapport ytterligare vad vi har sett på arbetsmarknaden, att amerikanska arbetsgivare har varit försiktiga med att anställa”, säger ADP:s chefsekonom Nela Richardson i ett uttalande.
Sämre löneutveckling
Nedgången i september drevs främst av små och medelstora företag, som minskade sin personalstyrka. Större bolag med fler än 500 anställda gick dock mot strömmen och tillförde sammanlagt 33 000 nya jobb.
På sektorsnivå var det framför allt tjänsteproducerande branscher som drabbades, däribland hotell- och restaurangnäringen samt olika affärstjänster. Totalt minskade dessa områden med 28 000 jobb.
Löneutvecklingen visar också tecken på avmattning. Arbetstagare som bytte jobb i september hade en genomsnittlig löneökning på 6,6 procent, ned från 7,1 procent månaden före.
Officiell rapport försenad
För de som stannade kvar hos samma arbetsgivare var löneutvecklingen i stort sett oförändrad.
Att siffrorna uppmärksammas extra noga denna månad hänger samman med att den officiella sysselsättningsrapporten från arbetsmarknadsdepartementet väntas bli försenad.
Det beror på den pågående budgetnedstängningen i Washington.
Högre arbetslöshet än på åratal
Därmed blir privata indikatorer som ADP:s rapport viktigare för analytiker och marknadsaktörer som försöker tolka trenderna på arbetsmarknaden.
Den svaga utvecklingen bekräftar den avmattning som redan märkts i den officiella statistiken tidigare i år.
I juni rapporterades exempelvis ett tapp på 13 000 jobb i den amerikanska ekonomin, det första negativa utfallet sedan 2020. Arbetslösheten steg i augusti till 4,3 procent, den högsta nivån på nästan fyra år.
