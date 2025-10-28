Dagens PS
Planen ska ge Saudiarabien rikedom bortom oljan

Oljan berikar fortfarande Saudiarabien
Oljan berikar fortfarande Saudiarabien, men i framtiden hoppas man på en ekonomi med större bredd. Utrikesminister Faisal bin Farhan al-Saud vid ett möte med sin tyske motpart. (Foto: Odd Anderson / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Saudiarabien är världens näst största oljeproducent efter USA. I decennier har man jobbat för att sprida sin risk och ställa om ekonomin. Nu tar en ny plan form för oljejätten.

Ungefär en fjärdedel av den saudiska ekonomin och mer än hälften av landets statliga intäkter kommer från oljan. Det som fortfarande är landets stora framgångsfaktor är också landets stora risk.

Oljepriset får stor inverkan på ekonomin och på längre sikt hotar en grön omställning och minskad efterfrågan. Därför har man i årtionden satsat stort på att bli något mer än ett oljeland.

Turism, förnybar elproduktion och infrastruktur är några av de områden som man satsat stort på. Nu tillkommer även stora satsningar för att ta andelar på AI-marknaden, enligt CNBC.

Vill bli störst inom AI

Det handlar inte om att oljan är väg att fasas ut. Tvärtom har man alla avsikter att fortsätta som stor leverantör och konsument av olja. Men för att växa och ha en långsiktig stabilitet måste man hitta något nytt.

För många andra har detta nya blivit AI och tillhörande datacenter. Nu vill saudierna, något fantastilöst, hänga med på på samma tåg.

Saudiarabien satsar nu hårt på snabbväxande framtidssektorer som artificiell intelligens och har utsett området till en central del av landets tillväxtstrategi. Enligt Al Falih, landets investeringsminister, ska kungadömet bli en ”nyckelinvesterare” i utvecklingen av AI-applikationer och LLM:er.

Landet planerar också att bygga datacenter i en omfattning och till en kostnad som, enligt ministern, saknar motsvarighet globalt.

”AI har vuxit fram de senaste tre–fyra åren och kommer att forma framtidens ekonomi i varje land. De som investerar leder, de som tvekar halkar efter,” sade han.

Ingen panik för Saudiarabien

Ministern berättar för CNBC att satsningarna inte handlar om att reagera på fallande oljepriser. Statens kassa är stark, man har inte dragit ner på sin budget och man fortsätter att spendera som planerat.

Däremot handlar det om att ta en tydlig position på marknaden. Saudiarabien är ett land som hänger med och som satsar på den teknik som man tror kommer att revolutionera världen. Man vill visa att det finns möjligheter för företag som satsar på AI.

Landets statliga investeringsfond, Public Investment Fund, har köpt andelar i teknikjättar, datorspelsbolag och fotbollsklubbar. Ett sätt att använda oljeintäkter för att bredda ekonomin till andra sektorer.

Växande turism får stor betydelse

Vid sidan av AI ska turismen få Saudiarabien att blomstra ekonomiskt. Till 2030 ska turism stå för omkring 10 procent av landets BNP.

Turismen har blivit ett av Saudiarabiens viktigaste tillväxtområden. Enligt landets turismminister Ahmed Al-Khateeb ökade sektorns andel av BNP från 3 procent år 2019 till 5 procent 2024.

”Vi öppnar nya semesterorter, flygbolag och flygplatser, och besökssiffrorna fortsätter att stiga. Vårt fokus ligger på att locka utländska turister som vill uppleva vår rika kultur”, sade Al-Khateeb till CNBC.

Han är övertygad om att turismen på sikt ska utgöra 20 procent av landets BNP. En sådan nivå, menar han, skulle bidra till att göra den saudiska ekonomin mer diversifierad och långsiktigt hållbar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIOljaSaudiarabien
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

