Planen ska ge Saudiarabien rikedom bortom oljan

Ungefär en fjärdedel av den saudiska ekonomin och mer än hälften av landets statliga intäkter kommer från oljan. Det som fortfarande är landets stora framgångsfaktor är också landets stora risk.

Oljepriset får stor inverkan på ekonomin och på längre sikt hotar en grön omställning och minskad efterfrågan. Därför har man i årtionden satsat stort på att bli något mer än ett oljeland.

Turism, förnybar elproduktion och infrastruktur är några av de områden som man satsat stort på. Nu tillkommer även stora satsningar för att ta andelar på AI-marknaden, enligt CNBC.

Vill bli störst inom AI

Det handlar inte om att oljan är väg att fasas ut. Tvärtom har man alla avsikter att fortsätta som stor leverantör och konsument av olja. Men för att växa och ha en långsiktig stabilitet måste man hitta något nytt.

För många andra har detta nya blivit AI och tillhörande datacenter. Nu vill saudierna, något fantastilöst, hänga med på på samma tåg.

Saudiarabien satsar nu hårt på snabbväxande framtidssektorer som artificiell intelligens och har utsett området till en central del av landets tillväxtstrategi. Enligt Al Falih, landets investeringsminister, ska kungadömet bli en ”nyckelinvesterare” i utvecklingen av AI-applikationer och LLM:er.

Landet planerar också att bygga datacenter i en omfattning och till en kostnad som, enligt ministern, saknar motsvarighet globalt.

”AI har vuxit fram de senaste tre–fyra åren och kommer att forma framtidens ekonomi i varje land. De som investerar leder, de som tvekar halkar efter,” sade han.