Oväntat många nya jobb i USA – dollarn lyfter

Rapporten, som visar oväntat många nya jobb och oväntat låg arbetslöshet i oktober, gav omedelbart ett snabbt och stort genomslag på marknaden.

Dollarn och marknadsräntor stiger

Räntan på en tvåårig amerikansk statsobligation steg med 0,06 procentenheter till 4,53 procent. Och dollarn lyfte till 9,90 kronor – upp 4–5 öre från förmiddagshandeln.

Fredagens oväntat starka jobbrapport är en lättnad och tyder på att arbetsmarknaden fortfarande kan skapa jobb, även i det här höga ränteläget”, säger Clark Bellin på kapitalförvaltaren Bellwether Wealth till Bloomberg.

Marknaden är känslig efter mellanårsvalet i USA i veckan, där en våg av AI-oro sprider sig sedan Demokraterna oväntat vann en tydlig majoritet i både representanthuset och senaten.

Fredagens rapport från USA:s arbetsmarknadsdepartement visar att det skapades 165 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i USA i oktober. Snittprognosen bland analytiker låg på 70 000 nya jobb i oktober, enligt Bloomberg.

Arbetslösheten uppmättes samtidigt till 4,1 procent i oktober, jämfört med 4,2 procent föregående månad.

Justerar upp tidigare jobbsiffror

Jobbsiffran för oktober kan jämföras med 60 000 nya jobb i september, enligt uppreviderade tal från departementet. Även för augusti justeras antalet nya jobb upp något. Och sammantaget höjdes jobbsiffrorna för augusti och september med 84 000 jobb.

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De starka siffrorna gör att den redan höga sannolikheten för att det blir en ny räntehöjning i december från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) ökar.