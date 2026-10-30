Fransk inflation stiger – tysk sjunker

Uppgången i oktober var något större än väntat. Analytikerna hade räknat med 3,3 procent, visar Bloombergs sammanställning.

Inflationen i Tyskland sjunker samtidigt något, ner från 3,3 procent i september till 2,8 procent i oktober.

Den spanska inflationen å sin sida landade på 4,9 procent i oktober enligt preliminära siffror, vilket var i linje med förväntningarna.