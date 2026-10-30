Fransk inflation stiger – tysk sjunker
Inflationen i Frankrike stiger mer än väntat medan tysk inflation sjunker något.
Den franska inflationen steg till 3,4 procent i oktober, enligt preliminära siffror. I september låg inflationen i Frankrike, eurozonens näst största ekonomi, på 3,1 procent.
Uppgången i oktober var något större än väntat. Analytikerna hade räknat med 3,3 procent, visar Bloombergs sammanställning.
Inflationen i Tyskland sjunker samtidigt något, ner från 3,3 procent i september till 2,8 procent i oktober.
Den spanska inflationen å sin sida landade på 4,9 procent i oktober enligt preliminära siffror, vilket var i linje med förväntningarna.