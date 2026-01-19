Kina, världens näst största ekonomi, rapporterar sin svagaste tillväxt på nästan tre år, berättar bland andra CNBC.
Kraftig inbromsning av Kinas BNP-tillväxt
Under fjärde kvartalet 2025, som nu presenteras, saktade Kinas ekonomiska tillväxt ner till 4,5 procent.
Det kan jämföras med tredje kvartalet i fjol, då var tillväxten i Kina 4,8 procent.
BNP-ökningen nu är den svagaste på nästan tre år. Inte sedan första kvartalet 2023 har landet haft så dålig tillväxt i ekonomin.
Bakgrunden uppges främst bero på minskad inhemsk konsumtion och en kraftig nedgång i investeringarna.
Här är fler makrosiffror från Kina
Däremot förbättrades läget för den kinesiska tillverkningsindustrin under Q4.
Vidare framgår det att produktionen över hela året landade på 5 procent, vilket uppges vara i linje med målet.
Detaljhandelsförsäljningen i Kina ökade med 0,9 procent i december jämfört med för ett år sedan, och detta var den långsammaste takten i ökningen sedan slutet av 2022.
Landets industriproduktion ökade med 5,2 procent i december, detta slog förväntan, skriver CNBC som konstaterar att arbetslösheten i städerna i Kina var oförändrad på 5,1 procent under månaden.
”Vi måste anta en mer proaktiv och effektiv makroekonomisk politik och fortsätta att öka den inhemska efterfrågan”, skriver den kinesiska statistikbyrån i ett pressmeddelande, enligt den amerikanska finansnyhetskanalen.
DN.no konstaterar att Kinas ekonomi växer, men på fel sätt.
“Medan industrin pumpar ut varor till världen och skapar rekordhöga handelsöverskott, faller den inhemska konsumtionen. Ekonomer varnar för en ‘Kinachock 2.0′”, skriver tidningen.
Louis Kuijs, chefekonom för Asien på S&P Global Ratings, säger till nyhetsbyrån Reuters att Kina står inför ett “överskottsutbud” och att detta får den inhemska efterfrågan att släpa efter.
