På måndag släpper SCB nya inflationssiffror. Bedömarnas prognoser är att inflationen landar kring 1 procent (enligt Riksbankens mått KPIF) i augusti.
Inför heta siffran: ”Ska till rejäl överraskning”
Inflationen är tydligt på väg upp. Men ännu inte så mycket att Riksbanken höjer räntan redan om några veckor, tror bedömare.
Då ska det till en rejäl överraskning, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
På måndag släpper SCB nya inflationssiffror. Bedömarnas prognoser är att inflationen landar kring 1 procent (enligt Riksbankens mått KPIF) i augusti.
Det är högre än i juli men fortfarande lågt.
Vi har ju finanspolitiska åtgärder (matmoms, bensinskatt) som temporärt trycker ner inflationen. Den är ju betydligt högre om man räknar bort politik, säger Persson.
Dyrare grejer
Och framför allt, den är på väg upp. Enligt Nordeas prognos steg matpriserna något i augusti, kläder och skor bedöms enligt säsongsmässiga mönster ha ökat tydligt jämfört med juli. Även elen och bränslet stiger i pris.
Parallellt har den svenska ekonomin fått bättre tryck. Det tillsammans gör att inflationen förmodligen kommer att öka tydligt framöver.
Mattias Persson ser en underliggande inflation på 2,6–2,7 procent framåt senvinter/vår nästa år, klart högre än vad Riksbanken har som mål (2,0 procent).
Därför har i stort sett alla prognosmakare nu ritat in både en och två räntehöjningar från Riksbanken, den första lite senare i höst.
”Inte omöjligt”
Om måndagens inflation landar högre än vad alla räknar med. Kan det bli en räntehöjning redan i september då?
Då ska det till en rejäl överraskning. Då krävs det rätt mycket högre, säger Mattias Persson.
Tidigare såg Danske Banks ekonomer framför sig en höjning i september. Nu spås den komma i november i stället.
Det är för att vi inte tror att inflationen kommer överraska tillräckligt mycket nu på måndag för att motivera en så stor omsvängning som det skulle vara för Riksbanken att höja vid det mötet, givet deras kommunikation vid augustimötet, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.
Men det är inte omöjligt. Skulle det bli stora överraskningar så kan det ske, fortsätter hon.