Inför heta siffran: ”Ska till rejäl överraskning”

På måndag släpper SCB nya inflationssiffror. Bedömarnas prognoser är att inflationen landar kring 1 procent (enligt Riksbankens mått KPIF) i augusti.

Det är högre än i juli men fortfarande lågt.

Vi har ju finanspolitiska åtgärder (matmoms, bensinskatt) som temporärt trycker ner inflationen. Den är ju betydligt högre om man räknar bort politik, säger Persson.

Dyrare grejer

Och framför allt, den är på väg upp. Enligt Nordeas prognos steg matpriserna något i augusti, kläder och skor bedöms enligt säsongsmässiga mönster ha ökat tydligt jämfört med juli. Även elen och bränslet stiger i pris.

Parallellt har den svenska ekonomin fått bättre tryck. Det tillsammans gör att inflationen förmodligen kommer att öka tydligt framöver.

Mattias Persson ser en underliggande inflation på 2,6–2,7 procent framåt senvinter/vår nästa år, klart högre än vad Riksbanken har som mål (2,0 procent).

Därför har i stort sett alla prognosmakare nu ritat in både en och två räntehöjningar från Riksbanken, den första lite senare i höst.