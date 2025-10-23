Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut

”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är det för att vi gör det”, säger Michael A. Peterson, vd för den oberoende Peter G. Peterson Foundation, till amerikanska Fortune.

Peterson kallar utvecklingen ”ett tecken på att lagstiftarna inte längre fullgör sina mest grundläggande plikter”. Bara räntekostnaderna på skulden uppgår nu till omkring 1 biljon dollar per år – den snabbast växande utgiftsposten i den federala budgeten.

Statsskuldens konstanta tillväxt under 10 år. (Graf: TradingEconomics)

En skuldspiral utan slut

Under det senaste decenniet har USA betalat sammanlagt 4 biljoner i ränta. De kommande tio åren väntas siffran uppgå till 14 biljoner. Det är pengar som, enligt Peterson, tränger undan viktiga investeringar i infrastruktur, utbildning och innovation.

Samtidigt har den pågående nedstängningen av delar av statsapparaten, som nu är inne på sin tredje vecka, förvärrat krisen. Varje dag av stoppad verksamhet driver upp kostnaderna, försenar reformer och urholkar tilltron till landets budgetdisciplin.