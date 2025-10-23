Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut

Skuldspiral i USA
USA har fastnat i en tillsynes ändlös skuldspiral. Politiken verkar totalt oförmögen att lösa problemet. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

USA:s statsskuld har passerat 38 biljoner dollar. På drygt två månader har skulden vuxit med ytterligare en biljon – den snabbaste ökningen utanför pandemin. Nu varnar ekonomer för att världens mäktigaste ekonomi håller på att tappa kontrollen över sina egna finanser.

”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är det för att vi gör det”, säger Michael A. Peterson, vd för den oberoende Peter G. Peterson Foundation, till amerikanska Fortune.

Peterson kallar utvecklingen ”ett tecken på att lagstiftarna inte längre fullgör sina mest grundläggande plikter”. Bara räntekostnaderna på skulden uppgår nu till omkring 1 biljon dollar per år – den snabbast växande utgiftsposten i den federala budgeten.

Statsskulden i USA
Statsskuldens konstanta tillväxt under 10 år. (Graf: TradingEconomics)

En skuldspiral utan slut

Under det senaste decenniet har USA betalat sammanlagt 4 biljoner i ränta. De kommande tio åren väntas siffran uppgå till 14 biljoner. Det är pengar som, enligt Peterson, tränger undan viktiga investeringar i infrastruktur, utbildning och innovation.

Samtidigt har den pågående nedstängningen av delar av statsapparaten, som nu är inne på sin tredje vecka, förvärrat krisen. Varje dag av stoppad verksamhet driver upp kostnaderna, försenar reformer och urholkar tilltron till landets budgetdisciplin.

USA:s statsskuld

USA:s statsskuld: 38,0 biljoner dollar (BNP 2024 var 29 miljarder dollar)
Räntekostnader: Cirka 1 biljon dollar per år
Kreditbetyg: Tappat toppklass hos de tre stora instituten

Kris på kris förvärrar läget

USA:s finansdepartement beskriver själva utvecklingen som ”ohållbar”. I sin senaste årsrapport varnar man för att nuvarande politik inte längre kan bära statens långsiktiga åtaganden.

Analytiker vid Yale Budget Lab menar att den skenande skulden pressar både inflationen och räntorna uppåt. Det gör det dyrare för företag och hushåll att låna, samtidigt som tillväxten riskerar att kvävas.

Kreditvärderingsinstituten har reagerat. USA saknar nu högsta kreditbetyg hos samtliga tre stora aktörer, och varje nedgradering gör det ännu dyrare att låna. I bakgrunden mullrar också den större frågan: hur länge kan dollarn fortsätta vara världens självklara reservvaluta?

Tariffer och illusioner förvirrar i USA

President Donald Trumps omfattande tullpolitik har fört med sig stora intäkter, omkring 350 miljarder dollar om året enligt Apollo Global Managements chefsekonom Torsten Slok. Enligt Vita huset ska dessa intäkter bidra till att minska underskotten.

Men flera ekonomer varnar för att tullarna lika gärna kan slå åt andra hållet. Enligt den amerikanska budgetmyndigheten CBO kan de olagligförklarade tullarna bara minska underskotten marginellt, medan deras effekter på handeln riskerar att kosta fler jobb än de skapar.

Trots tillfälliga intäkter är bilden tydlig. USA:s skuldberg växer snabbare än någonsin, och kreditvärdigheten urholkas i takt med förtroendet.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

