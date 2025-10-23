USA:s statsskuld har passerat 38 biljoner dollar. På drygt två månader har skulden vuxit med ytterligare en biljon – den snabbaste ökningen utanför pandemin. Nu varnar ekonomer för att världens mäktigaste ekonomi håller på att tappa kontrollen över sina egna finanser.
Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut
Mest läst i kategorin
Nordea: ”Hushållen har det fortsatt tufft”
Nordea konstaterar att lågkonjunkturen håller Sverige i ett järngrepp och att regeringens reformer inte slagit igenom än, vilket bidrar till att hushållen har det fortsatt kämpigt privatekonomiskt. En av fyra, 25 procent, av svenskarna uppger att de inte skulle klara av en ökad månadskostnad på 6 000 kronor eller mer, vilket är lika många som …
Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja
USA inför sanktioner mot de två största oljebolagen i Ryssland. Meddelandet kom sent på onsdagen svensk tid. Donald Trump och Vita huset har vacklat fram och tillbaka kring USA:s position mot Rysslands krig i Ukraina. Pressen ökar markant mot Vladimir Putin. “Nu är det dags att stoppa dödandet och omedelbart införa eldupphör”, sade finansminister Scott …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – …
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet. Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet. Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken …
”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är det för att vi gör det”, säger Michael A. Peterson, vd för den oberoende Peter G. Peterson Foundation, till amerikanska Fortune.
Peterson kallar utvecklingen ”ett tecken på att lagstiftarna inte längre fullgör sina mest grundläggande plikter”. Bara räntekostnaderna på skulden uppgår nu till omkring 1 biljon dollar per år – den snabbast växande utgiftsposten i den federala budgeten.
En skuldspiral utan slut
Under det senaste decenniet har USA betalat sammanlagt 4 biljoner i ränta. De kommande tio åren väntas siffran uppgå till 14 biljoner. Det är pengar som, enligt Peterson, tränger undan viktiga investeringar i infrastruktur, utbildning och innovation.
Samtidigt har den pågående nedstängningen av delar av statsapparaten, som nu är inne på sin tredje vecka, förvärrat krisen. Varje dag av stoppad verksamhet driver upp kostnaderna, försenar reformer och urholkar tilltron till landets budgetdisciplin.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
USA:s statsskuld
USA:s statsskuld: 38,0 biljoner dollar (BNP 2024 var 29 miljarder dollar)
Räntekostnader: Cirka 1 biljon dollar per år
Kreditbetyg: Tappat toppklass hos de tre stora instituten
Kris på kris förvärrar läget
USA:s finansdepartement beskriver själva utvecklingen som ”ohållbar”. I sin senaste årsrapport varnar man för att nuvarande politik inte längre kan bära statens långsiktiga åtaganden.
Analytiker vid Yale Budget Lab menar att den skenande skulden pressar både inflationen och räntorna uppåt. Det gör det dyrare för företag och hushåll att låna, samtidigt som tillväxten riskerar att kvävas.
Kreditvärderingsinstituten har reagerat. USA saknar nu högsta kreditbetyg hos samtliga tre stora aktörer, och varje nedgradering gör det ännu dyrare att låna. I bakgrunden mullrar också den större frågan: hur länge kan dollarn fortsätta vara världens självklara reservvaluta?
Tariffer och illusioner förvirrar i USA
President Donald Trumps omfattande tullpolitik har fört med sig stora intäkter, omkring 350 miljarder dollar om året enligt Apollo Global Managements chefsekonom Torsten Slok. Enligt Vita huset ska dessa intäkter bidra till att minska underskotten.
Men flera ekonomer varnar för att tullarna lika gärna kan slå åt andra hållet. Enligt den amerikanska budgetmyndigheten CBO kan de olagligförklarade tullarna bara minska underskotten marginellt, medan deras effekter på handeln riskerar att kosta fler jobb än de skapar.
Trots tillfälliga intäkter är bilden tydlig. USA:s skuldberg växer snabbare än någonsin, och kreditvärdigheten urholkas i takt med förtroendet.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst
Cyberbrottslingar har utvecklat en ny och sofistikerad taktik för att behålla kontrollen över konton som de har komprometterat. Metoden kringgår till och med både lösenordsåterställning och multifaktorautentisering, vilket skapar en långvarig risk i molnmiljöer. Forskare avslöjar utstuderad cyberattack Säkerhetsexperter vid Proofpoint har larmat om en utstuderad metod som hackare använder för att säkra permanent tillgång …
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut
USA:s statsskuld har passerat 38 biljoner dollar. På drygt två månader har skulden vuxit med ytterligare en biljon – den snabbaste ökningen utanför pandemin. Nu varnar ekonomer för att världens mäktigaste ekonomi håller på att tappa kontrollen över sina egna finanser. ”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är …
Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara
Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar. Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024. Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav. …
Oracle: AI-hype även i Sverige – "ser enorm efterfrågan"
Amerikanska Oracle tog marknaden fullständigt på sängen när orderboken för AI-tjänster exploderat med flera hundra procent vid senaste kvartalsrapporten. För Dagens PS berättar nu Oracles Sverigechef att även här på svenska marknaden är efterfrågan på bolagets AI-tjänster stark. Men frågan hur företag hanterar sin data på ett säkert sätt är en utmaning framåt. Läs även: …