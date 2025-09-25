Riksbanken sänkte precis den svenska räntan till 1,75 procent för att försöka styra Sverige ur en långvarig lågkonjunktur.
Här är räntan fortfarande noll procent
Men på annat håll agerar man betydligt mer kraftfullt för att säkerställa tillväxt. I Schweiz har centralbanken lämnat räntan på 0 procent. Betydligt lägre än den svenska räntan.
Schweiz har den lägsta styrräntan av världens mer tongivande centralbanker. Det geopolitiska läget och Donald Trumps tullar medför stora utmaningar för landets framtidsutsikter, vilket medfört att man återgått till nollränta.
SNB har sänkt räntan sex gånger i rad, och det var framför allt en liten ökning i den schweiziska inflationen som motiverade att man stannar på 0 procent.
Vill undvika att räntan går under noll
SNB-chefen Martin Schlegel har upprepat gånger betonat att tröskeln är hög för att återinföra minusränta. En politik som väckte oro bland sparare och pensionsfonder när den användes mellan december 2014 och september 2022, rapporterar Reuters.
Detta var centralbankens första penningpolitiska besked sedan Trump i augusti införde 39 procent tull på schweiziska varuexporter till USA.
SNB uppgav att maskin- och klockindustrin drabbas hårdast av tullarna, medan effekten på andra sektorer, särskilt tjänstesektorn, hittills varit begränsad.
”Den ekonomiska utsikten för Schweiz har försämrats på grund av de avsevärt högre amerikanska tullarna. Tullarna kommer sannolikt att dämpa exporten och särskilt investeringarna”, hette det i uttalandet.
Fortsatt låg ränta ingen överraskning
Att SNB valde att lämna räntan oförändrad kom inte som någon överraskning för analytiker. De pekade också på den schweiziska francens relativa stabilitet mot euron som en viktig faktor bakom beslutet.
”Det var ingen överraskning att SNB lämnade räntan oförändrad på 0 procent”, säger GianLuigi Mandruzzato, ekonom på EFG Bank till Reuters.
”Beslutet speglar att inflationen åter är inom SNB:s målintervall på 0–2 procent, förväntan att den kommer närma sig mitten av intervallet de kommande åren samt att den schweiziska ekonomin fortsätter växa i måttlig takt.”
Under de senaste tre månaderna har inflationen i Schweiz återvänt till centralbankens målintervall efter att tidigare ha fallit och till och med varit negativ i maj.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
