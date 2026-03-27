Finlands president: Så kan krisen i Mellanöstern bli värre än pandemin

”Jag tror att vi nu befinner oss i en situation där detta skulle kunna vara en självförvållad global recession”, säger Stubb till Politico.

Oljepris, mat och energi — tre prischocker samtidigt

Stubbs oro handlar inte bara om den militära konflikten i sig. Det är de ekonomiska dominoeffekterna som gör situationen så allvarlig. Energimarknader, leveranskedjor och råvarupriser är tätt sammankopplade och en eskalering i Mellanöstern påverkar allt från bensinpriset i Sverige till matpriserna i butiken.

Oljepriset har redan pressats uppåt av spänningarna i regionen. Iran kontrollerar i praktiken Hormuzsundet, genom vilket en femtedel av världens oljeleveranser passerar. Det skapar en flaskhals som redan påverkar prisbilden.

”Alla är beroende av varandra. Från oljepris till matpriser”, säger Stubb.