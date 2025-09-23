Dagens PS
Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori

OECD
OECD höjer utsikterna för världsekonomin men varnar för "betydande risker" med Trumps handelstullar. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Tillväxtutsikterna har förbättrats för USA och världen i stort, men Trumps tullar kan grusa åtminstone delar av den optimistiska OECD-prognosen.

Amerikanska CNBC berättar att OECD höjer den globala prognosen för tillväxt från 2,9 procent i juni till nuvarande 3,2 procent.

Bakgrunden till detta är bland annat att tillväxtekonomier uppvisat mer motståndskraft än väntat.

Effekterna av tullarna har inte slagit igenom helt

Samtidigt skriver organisationen att USA:s handelstullar kan ställa till det och varnar för ”betydande risker för de ekonomiska utsikterna”.

Ännu har inte världen sett den fulla effekten av Trumps tullpolitik, konstaterar OECD, och därför kan det bli bakslag i den just nu ljusa ekonomiska prognosen.

Organisationen för ekonomiska samarbete och utveckling ligger kvar med tillväxtprognosen för 2026 på 2,9 procent, och det innebär en avmattning jämfört med den tillväxt som sågs 2024, konstaterar CNBC.

Höjd USA-prognos men inte i närheten av 2024

För USA, världens största ekonomi, höjs tillväxtprognosen till 1,8 procent i år jämfört med den tidigare prognosen som låg på 1,6 procent.

Förra året hade USA en tillväxt i ekonomin på 2,8 procent som en jämförelse.

Med tullsatser på hela 50 procent för vissa länder på exporten till USA bedömer organisationen att osäkerheten är fortsatt stor för världens ekonomier, riskerna är höga, heter det.

”USA:s bilaterala tullsatser har ökat för nästan alla länder sedan maj. Den totala effektiva amerikanska tullsatsen steg till uppskattningsvis 19,5 % i slutet av augusti, den högsta nivån sedan 1933”, konstaterar OECD, enligt CNBC.

OECD ser kryptotillgångar som risk i globala ekonomin

Arbetslösheten löper risk att försvagas globalt, framgår det vidare och den totala inflationen i G20-länderna väntas uppgå till 3,4 procent i år.

Inflationen men även tullarna lyfts fram som risker i rapporten, liksom den finanspolitiska situationen där även kryptotillgångar pekas ut som risker för den finansiella stabiliteten på grund av att kopplingen till traditionella finanssystem ökat.

AI, artificiell intelligens, nämns som en positiv faktor som kan förbättra världens ekonomiska utveckling.

EkonomiOECDPrognostillväxtTullarUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

