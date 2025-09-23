Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Amerikanska CNBC berättar att OECD höjer den globala prognosen för tillväxt från 2,9 procent i juni till nuvarande 3,2 procent.

Bakgrunden till detta är bland annat att tillväxtekonomier uppvisat mer motståndskraft än väntat.

Effekterna av tullarna har inte slagit igenom helt

Samtidigt skriver organisationen att USA:s handelstullar kan ställa till det och varnar för ”betydande risker för de ekonomiska utsikterna”.

Ännu har inte världen sett den fulla effekten av Trumps tullpolitik, konstaterar OECD, och därför kan det bli bakslag i den just nu ljusa ekonomiska prognosen.

Organisationen för ekonomiska samarbete och utveckling ligger kvar med tillväxtprognosen för 2026 på 2,9 procent, och det innebär en avmattning jämfört med den tillväxt som sågs 2024, konstaterar CNBC.