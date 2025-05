Är det vapnen som ska få fart på Europa?

Europa måste bli mer effektiva

Försvarsentreprenören Loïc Mougeolle grundade sitt bolag, Comand AI, efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.

”Vi kommer aldrig att kunna producera mer än en strategisk motståndare som Kina”, säger Mougeolle.

“Vad vi behöver göra är att kunna utföra operationer tio gånger, hundra gånger effektivare än dem. Det är utgångspunkten för Comand AI”.

Mougeolle säger sig ha utvecklat en AI-baserad plattform som kan analysera ordrar, utveckla uppgifter och analysera terräng för att förkorta militära svarstider. Med Comand

AI kan, enligt grundaren, ”en stabsofficer göra jobbet för fyra”.

För närvarande fokuserar Comand AI på försvarssektorn, men Mougeolle menar att tekniken även har civila tillämpningar.

På så vis är Comand AI ett exempel på hur Europa vill se utvecklingen, men samtidigt är tron på civil användning av militära innovationer en chansning, även om det finns gottt om historiska exempel.

”Alltid en viktig drivkraft”

“Försvarsutgifter har varit en viktig drivkraft för tekniska framsteg i USA”, säger Chris Miller, professor vid Tufts University och författare till Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology.

“Försvarsdepartementet finansierar ofta grundforskning och prototyper som sedan plockas upp av privata företag och förvandlas till civil teknik, som mikrochips, GPS eller bildskärmar”.

Forskare från Kiel-institutet uppskattar att Europas långsiktiga produktivitet kan öka med så mycket som 0,25 procent för varje procent av BNP som läggs på militär forskning.

“Det finns allt fler bevis för att några av de största genombrotten, särskilt inom det högteknologiska beräkningsområdet, är förknippade med forskning och utveckling som utvecklades under rymdkapplöpningen”, menar Ethan Ilzetzki, professor vid London School of Economics.

