Airtel Money vill notera sig i London genom en aktieförsäljning som väntas uppgå till minst 800 miljoner dollar. Bolaget siktar enligt uppgifter på en värdering på 8–9 miljarder dollar.
Londonbörsen får sin största notering på flera år – från afrikanska mobilpengar
Betalningsbolaget Airtel Money planerar en börsnotering i London som kan värdera bolaget till motsvarande omkring 85 miljarder kronor. Bakom bolaget står den indiske miljardären Sunil Bharti Mittal. Noteringen kan bli den största i London på fem år – och ett välkommet tillskott för en börs som haft svårt att locka nya storbolag.
Airtel Money meddelade på onsdagen att bolaget avser att notera sina aktier på Londonbörsens huvudlista. Målet är enligt uppgifter som bland annat rapporteras av The Guardian att nå en värdering på mellan åtta och nio miljarder dollar.
Pengarna går till ägarna
Nuvarande aktieägare väntas sälja aktier för omkring 800 miljoner dollar, motsvarande drygt sju miljarder kronor. Det handlar alltså inte om att Airtel Money tar in nytt kapital – pengarna från försäljningen går till befintliga ägare.
Om planerna genomförs blir det en av de största börsintroduktionerna i London på senare år. Den kommer samtidigt vid en viktig tidpunkt för den brittiska finansmarknaden, som har brottats med få nya noteringar och bolag som lämnat börsen.
Hittills under 2026 har endast sju bolag noterats i Storbritannien och tillsammans tagit in 577 miljoner pund. Under hela 2025 genomfördes 23 Londonnoteringar som tog in sammanlagt 2,3 miljarder pund.
Mobiljätte i Afrika
Airtel Money är en av Afrikas största plattformar för mobila finansiella tjänster. Bolaget är verksamt på 13 afrikanska marknader och hade omkring 53 miljoner aktiva användare per månad i slutet av juni.
Även pengaflödena genom plattformen har vuxit kraftigt.
Under de senaste tolv månaderna fram till juni hanterade Airtel Money transaktioner till ett sammanlagt värde av 213 miljarder dollar. Intäkterna uppgick till omkring 1,3 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 och ebitda-marginalen låg runt 50 procent.
Airtel Africa äger runt 78 procent av Airtel Money och väntas förbli en långsiktig strategisk ägare efter noteringen. Bland minoritetsägarna finns Mastercard, Qatar Investment Authority och riskkapitalbolaget TPG.
Snabb tillväxt – siktar på London
Airtel Money räknar samtidigt med fortsatt snabb tillväxt.
Enligt bolaget väntas volymen av digitala transaktioner på dess marknader bli omkring fem gånger större fram till 2031.
Bolaget undersökte även möjligheten att välja en börs i Mellanöstern. Men de planerna övergavs, enligt BusinessDay, bland annat på grund av geopolitiska spänningar i regionen. I stället föll valet på London, där även moderbolaget Airtel Africa redan är noterat, berättar Business Day vidare.
Om noteringen genomförs som planerat skulle den därför inte bara bli en av Londons största på flera år.
Den skulle också ge investerare en fristående börsnoterad exponering mot den snabbt växande marknaden för mobila betalningar i Afrika, enligt Business Standard.
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