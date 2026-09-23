Londonbörsen får sin största notering på flera år – från afrikanska mobilpengar

Airtel Money meddelade på onsdagen att bolaget avser att notera sina aktier på Londonbörsens huvudlista. Målet är enligt uppgifter som bland annat rapporteras av The Guardian att nå en värdering på mellan åtta och nio miljarder dollar.

Pengarna går till ägarna

Nuvarande aktieägare väntas sälja aktier för omkring 800 miljoner dollar, motsvarande drygt sju miljarder kronor. Det handlar alltså inte om att Airtel Money tar in nytt kapital – pengarna från försäljningen går till befintliga ägare.

Om planerna genomförs blir det en av de största börsintroduktionerna i London på senare år. Den kommer samtidigt vid en viktig tidpunkt för den brittiska finansmarknaden, som har brottats med få nya noteringar och bolag som lämnat börsen.

Hittills under 2026 har endast sju bolag noterats i Storbritannien och tillsammans tagit in 577 miljoner pund. Under hela 2025 genomfördes 23 Londonnoteringar som tog in sammanlagt 2,3 miljarder pund.