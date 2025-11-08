Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller

Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly.

Överenskommelsen gäller danskarnas viktminskningsmedel och även den kommande varianten i tablettform. Innehållet i uppgörelsen innebär att priserna sänks från 2026. Samtidigt ska de kunna köpas rabatterat via en ny statlig webbplats.

Får tillgång till Medicare

Med dealen har danskarna och konkurrenten fått tillgång till subventionsprogrammen Medicare och Medicaid. Avtalet innebär att för första gången kommer Medicare att börja täcka fetmaläkemedel för vissa patienter. Det sker från mitten av 2026. Det berättade Donald Trump på en presskonferens i veckan.

Affärerna beskrivs som några av de mest politiskt betydelsefulla tillkännagivandena hittills i Trump-administrationens arbete med att tygla de höga amerikanska läkemedelskostnaderna.

Nyheten gjorde att marknaden reagerade negativt, det uppger Affärsvärlden genom Finwire.

Enligt Novo Nordisk betyder avtalet att försäljningstillväxten för företaget globalt kommer att stanna på låga siffror under nästa år.

Efter nyheten har många investerare reagerat negativt. Intron som investerar inom hälsosektorn. Investerarna Intron har sänkt sin rekommendation till sälj från behåll efter nyheten.

Olika budskap

Intron skriver: ”Gruppens försäljning 2026 kommer sannolikt inte att växa och prognoserna kommer troligen att behöva sänkas ‘väsentligt’ efter torsdagens avtal”, uppger Swedbanks Aktiellt.

Morgan Stanley har dock inte varit lika säker på att aktien i Novo Nordisk ska säljas. Banken tror att den kortsiktiga effekten är negativ, medan det är oklart vad effekten på medellång till lång sikt blir.

Mot strömmen går JP Morgan som menar att avtalet med USA är positivt. Banken tror att Medicare kommer att kompensera den kortsiktiga negativa effekten på försäljningstillväxten. Man tror också att det på medellång sikt kan finnas möjlighet att öka produktionsvolymen.