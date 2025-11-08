Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”.
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Mest läst i kategorin
Sveriges förbjudna metall gör comeback
För vissa är det ett historiskt steg mot oberoende och en blomstrande industri. För andra ett angrepp på naturen och demokratin. Det går framåt för den svenska gruvindustrin. Nya etableringar, politisk medvind och stark utveckling för råvarupriser har lagt grunden till en svensk gruvboom. Det senaste framsteget för gruvorna är såklart riksdagens beslut att riva …
"Undvik aktien": Säljråd för kurskollapsaren
”Det finns inget som lockar eller antyder stordåd den närmaste framtiden”, skriver Privata Affärer om en aktie som tidigare har lönat sig att chansa på. Men nu faller orderingången, rörelseresultatet är rött och ovanpå det har vd valt att sluta. Läs även: Lotta Faxén inför fond-comebacken: ”Här letar jag aktier nu” – Dagens PS Aktien …
Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta
Bitcoin har tappat 6,2 procent under den här veckan som ser ut att bli den värsta sedan början av mars, berättar Bloomberg. Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat . För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda …
Elon Musk får ny jättelön – världens första dollarbiljonär
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart även kalla sig själv dollarbiljonär. Han var redan god för runt en halv miljard dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person dock ännu rikare, och kan snart kalla sig själv dollarbiljonär, enligt CNN. Elon Musks jättebonus som …
Efter rapportraset: Banken ser 47 procents uppsida i aktien
Den tidigare populära aktien bland småsparare har haft flera tuffa börsår men gjort något av en comeback i kursgrafen i år. Vid gårdagens rapport tog trenden dock tvärt slut. Men Handelsbankens börsanalytiker Daniel Djupberg tycker börsen reagerade fel. ”Marknaden tvivlar på bolagets tillväxtpotential – vi håller inte med”, skriver han i en ny analys. Läs …
Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly.
Läs mer: Novo Nordisks kris: Så ska de ta sig ur den (Dagens PS)
Överenskommelsen gäller danskarnas viktminskningsmedel och även den kommande varianten i tablettform. Innehållet i uppgörelsen innebär att priserna sänks från 2026. Samtidigt ska de kunna köpas rabatterat via en ny statlig webbplats.
Får tillgång till Medicare
Med dealen har danskarna och konkurrenten fått tillgång till subventionsprogrammen Medicare och Medicaid. Avtalet innebär att för första gången kommer Medicare att börja täcka fetmaläkemedel för vissa patienter. Det sker från mitten av 2026. Det berättade Donald Trump på en presskonferens i veckan.
Affärerna beskrivs som några av de mest politiskt betydelsefulla tillkännagivandena hittills i Trump-administrationens arbete med att tygla de höga amerikanska läkemedelskostnaderna.
Nyheten gjorde att marknaden reagerade negativt, det uppger Affärsvärlden genom Finwire.
Enligt Novo Nordisk betyder avtalet att försäljningstillväxten för företaget globalt kommer att stanna på låga siffror under nästa år.
Läs mer: Slåss på fyra håll: “Elddop för Novo Nordisk” (Dagens PS)
Efter nyheten har många investerare reagerat negativt. Intron som investerar inom hälsosektorn. Investerarna Intron har sänkt sin rekommendation till sälj från behåll efter nyheten.
Olika budskap
Intron skriver: ”Gruppens försäljning 2026 kommer sannolikt inte att växa och prognoserna kommer troligen att behöva sänkas ‘väsentligt’ efter torsdagens avtal”, uppger Swedbanks Aktiellt.
Morgan Stanley har dock inte varit lika säker på att aktien i Novo Nordisk ska säljas. Banken tror att den kortsiktiga effekten är negativ, medan det är oklart vad effekten på medellång till lång sikt blir.
Mot strömmen går JP Morgan som menar att avtalet med USA är positivt. Banken tror att Medicare kommer att kompensera den kortsiktiga negativa effekten på försäljningstillväxten. Man tror också att det på medellång sikt kan finnas möjlighet att öka produktionsvolymen.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
AI drar in körkort – och tar över revisionen
I veckans avsnitt av podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic handlar det mesta om kontroll, kod och konsekvenser. Från AI-kameror i Australien till Kinas chipkrig, EU:s byråkrater och revisorer som blivit överflödiga. AI i Australien drar in körkort "Det känns som ett väldigt obehagligt samhälle där datorer börjar fatta juridiska beslut", säger Viggo …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"
Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut. Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt …
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”. Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly.? Läs …