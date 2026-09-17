Kurslyft för Nokia efter köprekommendation

Riktpriset för Nokias amerikanska depåbevis i rapporten på 15 dollar motsvarar 147 kronor, vilket kan jämföras med rådande aktiekurs på 105,50 kronor.

I rapporten pekar analytikerna på en trend med stigande bruttomarginal och ett starkt kassaflöde för Nokia.

”Marknaden fortsätter att undervärdera Nokia som en volatil leverantör av trådlös teknik, och missar ett strukturellt skifte i produktmixen mot snabbväxande nätarkitektur”, skriver B Riley Securities.