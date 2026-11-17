I årets ekonomiska höstprognos från EU-kommissionen konstateras visserligen att EU:s ekonomi rent allmänt klarat sig ”bättre än väntat” under 2026, trots krig och inflation.

Tillväxten för hela EU väntas nu bli 1,4 procent i år, i stället för 1,1 procent som kommissionen spådde i sin vårprognos i maj. För eurozonen väntas en uppgång på 1,2 procent i stället för 0,9 procent. Exakt samma siffror förutspås dessutom för 2027.

Ny tillväxtmotor i EU är Danmark med en uppgång i år som väntas ligga på hela 4,5 procent.

Dystert i Paris

För Frankrike ser det desto värre ut. Här tvingas kommissionen skriva ned tillväxtprognosen rejält, från redan blygsamma 0,8 procent i våras till bara 0,4 procent just nu.

Det franska budgetunderskottet är dessutom bland de högsta i EU, beräknat till 5,5 procent i år. Statsskulden ökar också stadigt, nu till motsvarande 119 procent av BNP. Om två år väntas den procentuellt sett vara nästan lika stor som den i Grekland – 2010-talets omtalade stora ekonomiska krisland i Europa.

Ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis höjer ett varnande finger för både Frankrike och grannlandet Belgien.