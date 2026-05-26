Kospi slår rekord igen
Kospi slog nytt rekord i tisdagens handel medan många andra stora asiatiska index är mer avvaktande.
Efter att ha varit helgstängd under måndagen öppnade sydkoreanska Kospi handelsveckan med nytt rekord – 8 094 punkter. Uppgången har dock mattats av något till 3,2 procent vid lunchtid.
Hongkongbaserade Hang Seng pekar också uppåt, med 0,3 procent.
Både i Kina och Japan är det annars idel nedåt. Shenzhen och Shanghai backar båda med 0,6 procent. Tokyobörsens huvudindex Nikkei 225 är ned 0,4 procent och bredare Topix backar 0,1 procent.