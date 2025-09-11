Internt-of-things, eller IoT, var en av sena 2010-talets stora börshajper. Nu har en av de svenska bolagen som noterades mitt i trenden gått i konkurs.
Konkurs för svenska IoT-aktien – trots följetong av emissioner
Trots upprepade emissioner sedan börsdebuten gick inte aktien att rädda.
Konkurs i tingsrätten
H&D Wireless Holding (börskurs H&D Wireless) är ett svenskt företag som är specialiserat inom telekommunikation och utvecklar avancerad utrustning för uppkoppling, positionering och övervakning.
Företaget erbjuder lösningar och tjänster inom Internet of Things (IoT), trådlös kommunikation och positioneringsteknik för olika branscher och applikationer.
Eller gjorde fram till i går i alla fall.
För efter börsens stängning på onsdagskvällen rapporterade Placera att Solna tingsrätt har godkänt H&D Wireless ansökan om egen konkurs för moderbolaget samt dotterbolaget.
Inledde starkt på börsen
H&D Wireless kom till börsen i december 2016 på en kurs om 10 kronor per aktie.
Till en början var det en god börsresa för aktieägarna i First North-bolaget.
Svenskar använder IoT – utan att veta om det
Indentive har släppt en rapport vid namn ”Svenskarna och IoT” som kompletterar rapporten “Svenskarna och internet” som Internetstiftelsen står bakom. I den uppger svenskar sig vara splittrade kring Internet of Things (IoT).
I Sverige liksom i övriga världen rådde en Internet-of-things-hype och Dagens PS rapporterade bland annat att Microsoft investerade 5 miljarder dollar i fenomenet i april 2018.
Men därefter har både hajpen och H&D Wireless aktiekurs dalat rejält.
Avanza och Nordnet på ägarlistan
Vägen fram till gårdagens slutliga konkurs har kantats av en mängd emissioner, totalt ett tiotal inklusive börsintroduktionen. Den största kapitalrundan genomfördes under Q4 2019 då bolaget brutto tog in 37,5 miljoner kronor.
Bara under 2024 och 2025 har inte mindre än fyra olika emissioner genomfört enligt Dagens PS genomgång, den senaste var dock en så kallad riktad kvittningsemission som inte inbringade något kapital.
Bland “de sörjade” på ägarlistan daterad från sista juni i år finns exempelvis storägare som Avanza Pension, Nordnet Pensionsförsäkring och Pareto.
Tingsrätten har utsett advokat Johan Pellegrini som konkursförvaltare för båda bolagen, enligt ett pressmeddelande.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Internt-of-things, eller IoT, var en av sena 2010-talets stora börshajper. Nu har en av de svenska bolagen som noterades mitt i trenden gått i konkurs. Trots upprepade emissioner sedan börsdebuten gick inte aktien att rädda.