Konkurs för svenska IoT-aktien – trots följetong av emissioner

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Inledde starkt på börsen

H&D Wireless kom till börsen i december 2016 på en kurs om 10 kronor per aktie.

Till en början var det en god börsresa för aktieägarna i First North-bolaget.

I Sverige liksom i övriga världen rådde en Internet-of-things-hype och Dagens PS rapporterade bland annat att Microsoft investerade 5 miljarder dollar i fenomenet i april 2018.

Men därefter har både hajpen och H&D Wireless aktiekurs dalat rejält.

Avanza och Nordnet på ägarlistan

Vägen fram till gårdagens slutliga konkurs har kantats av en mängd emissioner, totalt ett tiotal inklusive börsintroduktionen. Den största kapitalrundan genomfördes under Q4 2019 då bolaget brutto tog in 37,5 miljoner kronor.

Bara under 2024 och 2025 har inte mindre än fyra olika emissioner genomfört enligt Dagens PS genomgång, den senaste var dock en så kallad riktad kvittningsemission som inte inbringade något kapital.

Bland “de sörjade” på ägarlistan daterad från sista juni i år finns exempelvis storägare som Avanza Pension, Nordnet Pensionsförsäkring och Pareto.

Tingsrätten har utsett advokat Johan Pellegrini som konkursförvaltare för båda bolagen, enligt ett pressmeddelande.

