Här är årets börsraketer – gymkedja sticker ut

Det har varit ett spännande börsår på många sätt och vis där trender pekat åt många olika håll samtidigt. Det gör även listan över de aktier som presterat bäst hittills som sammanställts av Placera.

Här återfinns allt från bioteknik, till försvar till guldgrävare.

Gymbolaget toppar överlägset listan

På listan av 27 aktier som alla presterat över 50 procent under året som Placera sammanställt utifrån Avanzas data fanns det en klar vinnare.

Actic Group har ökat med hela 343 procent under året. Aktien har på börsen framförallt gynnats av en kombination av omstrukturering, förbättrad lönsamhet och investerarnas jakt på potentiella vändningscase, skriver Placera.

En viktig händelse för Actic Group under året var avvittringen av den norska verksamheten i april som Börsvärlden skrev om. Det renodlade verksamheten och gav en positiv effekt för gruppen som helhet enligt vd Niklas Johansson.

“Avyttringen av den norska verksamheten var ett strategiskt beslut för att renodla verksamheten i en marknad med en tydlig konsolideringstrend. Därför valde vi att agera på möjligheten att sälja, vilket resulterade i en god effekt på nettoskulden”, sa han i en intervju med Analyst Group.