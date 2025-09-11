Det har varit ett oroligt på börsen i år men trots det har det funnits bolag som presterat ovanligt bra. Den svenska listan toppas av bioteknik, försäkringar – och gym.
Här är årets börsraketer – gymkedja sticker ut
Det har varit ett spännande börsår på många sätt och vis där trender pekat åt många olika håll samtidigt. Det gör även listan över de aktier som presterat bäst hittills som sammanställts av Placera.
Här återfinns allt från bioteknik, till försvar till guldgrävare.
Gymbolaget toppar överlägset listan
På listan av 27 aktier som alla presterat över 50 procent under året som Placera sammanställt utifrån Avanzas data fanns det en klar vinnare.
Actic Group har ökat med hela 343 procent under året. Aktien har på börsen framförallt gynnats av en kombination av omstrukturering, förbättrad lönsamhet och investerarnas jakt på potentiella vändningscase, skriver Placera.
En viktig händelse för Actic Group under året var avvittringen av den norska verksamheten i april som Börsvärlden skrev om. Det renodlade verksamheten och gav en positiv effekt för gruppen som helhet enligt vd Niklas Johansson.
“Avyttringen av den norska verksamheten var ett strategiskt beslut för att renodla verksamheten i en marknad med en tydlig konsolideringstrend. Därför valde vi att agera på möjligheten att sälja, vilket resulterade i en god effekt på nettoskulden”, sa han i en intervju med Analyst Group.
Bioteknik och försäkringar har gått bra på börsen
På andra plats kommer biotechbolaget Oncopeptides, som rusat 252 procent. Efter en turbulent period med regulatoriska motgångar har aktien vänt upp rejält på börsen. Europa-lanseringen av bolaget preparat Pepaxti går starkt och bolaget uppvisade en tillväxt på över 130 procent under andra kvartalet. Nu genomförs också en kapitalanskaffning om 150 milljoner kronor, skriver Biostock.
Försäkringsbolaget mySafety Group har också presterat bra med en uppgång på 174 procent. Bolaget har också utfört en nyemission på 30 miljoner kronor, enligt Börsvärlden.
Efter de bolagen följer modebolaget Nelly Group och Lundin Gold som vunnit mycket på den senaste tidens guldfeber. De bolagen har stigit med 169 respektive 167 procent på börsen.
Men även försvarsbolaget Saab har presterat bra under året med 123 procent, även om den största haussen lagt sig något.
Samtliga aktier som stigit mer än 50% sedan årsskiftet
Actic Group: 343%
Oncopeptides: 252%
mySafety Group: 174%
Nelly Group: 169%
Lundin Gold: 167%
Saab: 123%
SynAct Pharma: 116%
TradeDoubler: 114%
Berner Industrier: 112%
Viaplay Group B: 109%
Ovzon: 105%
Viaplay Group A: 97%
Norion Bank: 94%
Dynavox Group: 94%
Clas Ohlson: 78%
Pierce Group: 77%
Active Biotech: 71%
Intrum: 69%
Lammhults Design Group: 67%
Intea Fastigehter: 61%
Profilgruppen: 59%
Hanza: 58%
Coinshares: 57%
Cantargia: 57%
Beijer Alma: 56%
Studsvik: 55%
Xbrane Biopharma: 54%
Tele2 A: 53%
Tele2 B: 52%
Källa: Placera /Avanza
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
