Kommunanställd åtalas: Förde över 18,3 miljoner till eget konto

Brottet uppdagades hösten 2023 när kollegor i Solna stads ekonomiavdelning upptäckte onormala transaktioner i kommunens bokföringssystem.

Efter upptäckten inledde Solna stad en utredning på grund av misstankarna mot en anställd efter att det upptäckts att denna vid flera tillfällen fört över pengar från kommunen till sitt egna konto.

Under perioden 22 juli 2019 – 17 oktober 2023 ska en person ha gjort omkring 198 överföringar från kommunens konton till sina egna bankkonton, sammanlagt omkring 17–18,3 miljoner kronor.

När personen sedan konfronterades erkände denna att hon manipulerat leverantörsregister och genomfört utbetalningarna. Händelsen polisanmäldes och nu står kvinnan som är finanssekreterare på Solna stad åtalad misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Anledningen bakom brottet: En romans med “Mick Jagger”.

Läs även: Varför rockstjärnor inte går i pension

Trodde sig ha en relation med Mick Jagger

I polisförhör med en kollegan till finanssekreteraren på Solna stad så uppger kollegan att hon och hennes arbetskamrater 2023 hade “snubblat över transaktioner som såg konstiga ut”.

Kollegan konfronterade sedan finanssekreteraren som förklarade att denna hade en ingått i en relation med Mick Jagger över telefon och sociala medier, och att de skulle gifta sig.

ANNONS

Men enligt kvinnan hade Jaggers fru hade blivit rasande över relationen och låst alla hans tillgångar. Så han behövde låna pengar, vilket han lovat att betala tillbaka.

Kollegan insåg då att finanssekreteraren hade blivit lurad.

Kvinnan som var anställd i Solna stad trodde att hon hade en relation med Mick Jagger. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Efter att arbetsgivaren konfronterade den kvinnan blev denne avstängd och bortkopplad från kommunens system, och polisanmälan gjordes omgående.