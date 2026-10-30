Koenigsegg shoppar aktier i Plejd för nästan 29 miljoner

Det innebär att hela affären kostade cirka 28,7 miljoner kronor, uppger Affärsvärlden. Transaktionen mäklades genom Carnegie och uppgifter om köpet har därefter offentliggjorts i Finansinspektionens insynsregister.

Christian von Koenigseggs fru Halldora von Koenigsegg är styrelseledamot i Plejd. Det förklarar familjens engagemang i bolaget, som säljer produkter för bland annat smart belysning.

Koenigsegg är redan största ägare i företaget

Innan den aktuella affären ägde Christian von Koenigsegg med 1,24 miljoner aktier i bolaget. Det motsvarar 11,12 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, enligt ägartjänsten Holdings.

Christian von Koenigsegg med närstående är Plejds största enskilda ägare. Det nyförvärvade innehavet stärker familjens position ytterligare i verksamheten.

Plejd-aktien studsar upp på Spotlight-börsen

Aktien i Plejd, som haft det motigt sedan bolagets rapport för det tredje kvartalet redovisade, stiger på fredagen med drygt 2 procent på Spotlight. Den senaste månaden är aktien dock ned med 15 procent, konstaterar EFN.

Siffrorna för Q3 visade att Plejd ökade omsättningen med 31 procent och stärkte rörelsemarginalen tydligt till 25,5 procent från 20,9 procent.

”Det tredje kvartalet blev ett mycket lyckat kvartal med en omsättningstillväxt på drygt 31 % och en ökning av rörelseresultatet om 60 %. Detta ligger helt i linje med vår kommunicerade strategi om kraftig organisk tillväxt tillsammans med ökad lönsamhet”, sade vd:n Babak Esfahani i rapportkommentaren.