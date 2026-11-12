Klarna byter finanschef – värvar från amerikansk börsraket

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Hämtas från Robinhood

På Robinhood har Koegel varit ansvarig för företagsfinansiering och investerarrelationer. Det är erfarenheter som Klarna hoppas kunna dra nytta av i nästa fas av bolagets utveckling.

Enligt Robinhoods egen presentation har Koegel tidigare även arbetat som chef för investerarrelationer på LPL Financial och som konsult på Bain & Company.

Klarna-vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski lyfter fram erfarenheten från det amerikanska fintechbolaget som en viktig tillgång.

”Chris erfarenhet från en ledande finansroll i ett amerikanskt börsnoterat fintechbolag med stark tillväxt och förmåga att skapa aktieägarvärde kommer att vara ovärderlig när vi nu går in i nästa fas av Klarnas tillväxtresa”, säger han i ett pressmeddelande.

Efterträder Niclas Neglén

Finanschefsbytet aviserades redan i augusti. Då meddelade Klarna att Niclas Neglén, som haft rollen i sex år, skulle lämna posten i början av 2027.

Neglén har varit med och byggt upp Klarnas finansorganisation och spelat en central roll under bolagets börsnotering. Han ska finnas kvar under övergångsperioden för att säkerställa kontinuitet, enligt Klarnas tidigare besked.

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