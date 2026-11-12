Klarna hämtar en ny finanschef från den amerikanska nätmäklaren Robinhood. Chris Koegel efterträder Niclas Neglén och planeras tillträda vid årsskiftet.
Klarna byter finanschef – värvar från amerikansk börsraket
Betaljätten Klarna rekryterar Chris Koegel som ny finanschef. Han kommer närmast från amerikanska Robinhood där han har arbetat sedan 2022.
Koegel tar över efter Niclas Neglén och väntas tillträda den 1 januari 2027.
Utnämningen är villkorad av godkännande från berörda myndigheter, rapporterar TT.
Hämtas från Robinhood
På Robinhood har Koegel varit ansvarig för företagsfinansiering och investerarrelationer. Det är erfarenheter som Klarna hoppas kunna dra nytta av i nästa fas av bolagets utveckling.
Enligt Robinhoods egen presentation har Koegel tidigare även arbetat som chef för investerarrelationer på LPL Financial och som konsult på Bain & Company.
Klarna-vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski lyfter fram erfarenheten från det amerikanska fintechbolaget som en viktig tillgång.
”Chris erfarenhet från en ledande finansroll i ett amerikanskt börsnoterat fintechbolag med stark tillväxt och förmåga att skapa aktieägarvärde kommer att vara ovärderlig när vi nu går in i nästa fas av Klarnas tillväxtresa”, säger han i ett pressmeddelande.
Efterträder Niclas Neglén
Finanschefsbytet aviserades redan i augusti. Då meddelade Klarna att Niclas Neglén, som haft rollen i sex år, skulle lämna posten i början av 2027.
Neglén har varit med och byggt upp Klarnas finansorganisation och spelat en central roll under bolagets börsnotering. Han ska finnas kvar under övergångsperioden för att säkerställa kontinuitet, enligt Klarnas tidigare besked.
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