Det blev ingen jättevinst för den spanska klädjätten Inditex under sommaren. Men det hade kunnat vara ännu värre, menar analytiker.
Klädjättens rapport en besvikelse – pressas av konflikt
Zara-ägaren Inditex redovisar en svagare vinst än väntat för det andra kvartalet.
Högre kostnader till följd av konflikten i Mellanöstern pressade marginalerna och fick aktien att falla omkring tre procent på onsdagen.
Samtidigt utvecklades försäljningen starkt i början av höstsäsongen.
Lett till högre kostnader
Valutajusterad försäljning ökade med 9 procent mellan den 1 augusti och den 7 september jämfört med samma period i fjol, skriver RTE.
Under det andra kvartalet, som sträcker sig från maj till juli, uppgick omsättningen till omkring 11 miljarder euro.
Bolaget lyckades därmed stå emot både höga energipriser och ett svagare konsumentklimat.
Bruttomarginalen landade dock på 56,7 procent, något under analytikernas förväntningar. Inditex uppger att störningar i Mellanöstern har lett till högre transport- och insatskostnader under årets första halva.
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Planerar att expandera
Konflikten har även påverkat försäljningen i regionen, även om utvecklingen har förbättrats jämfört med årets första kvartal. Inditex har omkring 480 butiker i Mellanöstern, vilka drivs av franchisetagare.
Aktien har haft en stark utveckling under året och nådde en rekordnivå på 59,10 euro i augusti. Det bidrog till att Inditex börsvärde passerade lyxkoncernen Hermès.
Samtidigt fortsätter bolaget att bredda sitt erbjudande mot prismedvetna konsumenter. Den billigare kedjan Lefties ska expandera till Storbritannien och därefter Tyskland, där Inditex planerar att öppna butiker nästa år.
Strategin kommer samtidigt som Zara gradvis har positionerat sig högre upp i marknaden. Inditex äger även bland andra Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear och Oysho.
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Har behövt anpassa sig till vädret
Bershka och Stradivarius hade båda passerat en miljard euro i försäljning vid halvårsskiftet.
Den ovanligt varma sommaren i Europa har inte heller bromsat höstförsäljningen. Västeuropa upplevde rekordvarma månader under juni och juli.
Det har tvingat klädhandlare att anpassa inköp och sortiment när varmare väder sträcker sig längre in på året.
Inditex höjer samtidigt sina investeringar. Bolaget avsätter ytterligare 200 miljoner euro till att uppgradera företagets kontor, utöver de 2,3 miljarder euro som redan budgeterats för året.
Bolaget fortsätter också att koncentrera verksamheten till större butiker och stänga mindre lönsamma lägen. Vid utgången av juli hade Inditex 5 444 butiker, jämfört med 7 490 på toppen i januari 2019.
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