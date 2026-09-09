Klädjättens rapport en besvikelse – pressas av konflikt

Planerar att expandera

Konflikten har även påverkat försäljningen i regionen, även om utvecklingen har förbättrats jämfört med årets första kvartal. Inditex har omkring 480 butiker i Mellanöstern, vilka drivs av franchisetagare.

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Aktien har haft en stark utveckling under året och nådde en rekordnivå på 59,10 euro i augusti. Det bidrog till att Inditex börsvärde passerade lyxkoncernen Hermès.

Samtidigt fortsätter bolaget att bredda sitt erbjudande mot prismedvetna konsumenter. Den billigare kedjan Lefties ska expandera till Storbritannien och därefter Tyskland, där Inditex planerar att öppna butiker nästa år.

Strategin kommer samtidigt som Zara gradvis har positionerat sig högre upp i marknaden. Inditex äger även bland andra Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear och Oysho.

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Har behövt anpassa sig till vädret

Bershka och Stradivarius hade båda passerat en miljard euro i försäljning vid halvårsskiftet.

Den ovanligt varma sommaren i Europa har inte heller bromsat höstförsäljningen. Västeuropa upplevde rekordvarma månader under juni och juli.

Det har tvingat klädhandlare att anpassa inköp och sortiment när varmare väder sträcker sig längre in på året.

Inditex höjer samtidigt sina investeringar. Bolaget avsätter ytterligare 200 miljoner euro till att uppgradera företagets kontor, utöver de 2,3 miljarder euro som redan budgeterats för året.

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Bolaget fortsätter också att koncentrera verksamheten till större butiker och stänga mindre lönsamma lägen. Vid utgången av juli hade Inditex 5 444 butiker, jämfört med 7 490 på toppen i januari 2019.

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