De europeiska börsintroduktionerna har lyst med sin frånvaro de senaste åren. I slutet av 2025 hängdes den våta filten som legat över marknaden på tork, och 2026 verkar kunna bli ett rejält IPO-år. Ett av företagen som ska börsintroduceras är glasjätten Belron, som säkert lagat ett och annat stenskott på dina bilar.
Kan glasjätten blåsa liv i Europas IPO:er?
Belron är namnet på det brittiska bolag som äger en rejäl del av hela europas vindrutereparationsmarknad. På hemmaplan här i Sverige är det det gulröda Carglass som representerar moderbolaget. I Storbritannien lagar man rutorna hos Autoglass.
Belrond är också verksamt i Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada under ett flertal olika bilglaskedjor.
Sammantaget landade åresresultatet för 2025 omkring 14,5 miljarder kronor, skriver Financial Times.
Värderas till 345–460 miljarder kronor
Belrons ägare, bland andra det belgiska konglomeratet D’Ieteren, Clayton Dubilier & Rice, Hellman & Friedman, singaporeanska GIC och investeringsjätten BlackRock, har nu beslutat att vindrutejätten ska ut på börsen – närmare bestämt den Holländska.
Belron värderades senast, runt 2024, till cirka 370 miljarder kronor. Med de senaste årens resultatökningar, ungefär 10 procent under 2025, menar man att värdet kan uppgå till närmre 460 miljarder kronor.
Slut på europeisk börsintro-torka?
Den europeiska marknaden för börsintroduktioner har vaknat till liv igen efter att ha genomlidit sin värsta tvåårsperiod sedan finanskrisen 2008, skriver European Business Magazine.
De europeiska aktiemarknaderna nådde nya toppnivåer i slutet av 2025 och behöll momentum in i 2026, vilket gav den stabila bakgrund som IPO-investerare efterfrågar.
Irankriget har skakat marknaderna, men experter menar att IPO-läget fortfarande är gynnsamt.
”Vi ser inga IPO:er som dras tillbaka från marknaden, men självklart, när man ser osäkerheter, händer det ibland att man ser förseningar,” sade SIX Group AG:s vd Bjørn Sibbern i en intervju.
Belron kan dröja
Gällande vindrutejätten rapporteras det att man inte tagit några konkreta beslut gällande när introduktionen ska ske. Financial Times konstaterar att det inte är orimligt att det hela dröjer till kommande år.