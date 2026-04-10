2026 gyllene året för börserna – dessa gynnas mest

Rekordvärdering för SpaceX

OpenAI siktar på en värdering på 1 000 miljarder dollar medan SpaceX siktar mot stjärnorna och landar på 1 750 miljarder dollar.

Det finns dock en rad andra vinnare som befinner sig i periferin, som Alphabet, där bolaget äger runt 7 procent av SpaceX-aktierna och därigenom kan kalla sig vinnare genom den nya noteringen, enligt Affärsvärlden.

OpenAI med vd Sam Altman har precis stängt en rekordartad finansieringsrunda. (Foto: Aurelien Morissard/AP/TT)

Alphabet är en ”dold vinnare”

Alphabet blir därmed en av många ”dolda vinnare” – bolag som indirekt tjänar på det kapitalinflöde, hajp och infrastruktur som stora börsnoteringar skapar.

Det som är positivt för investerare är att bolagen som ska in på börsen redan är etablerade jättar vilket kan leda till att noteringarna kan få ännu större genomslag.

Amazon har aktier i OpenAI och Anthropic

En annan vinnare är techjätten Amazon som äger delar i både OpenAI och Anthropic och därmed kommer dra nytta av de kommande IPO:erna.

2026 lär bli ett spännande börsår, där jättarnas noteringar alltså kommer leda till uppgångar även för de ”dolda vinnarna”.

