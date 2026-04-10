Många jättar ska noteras under 2026 så det kommer bli ett gyllene år för börserna. Det finns många vinnare, och ibland handlar det om bolagen runt omkring.
2026 gyllene året för börserna – dessa gynnas mest
Dagens PS har redan målat upp 2026 som ett gyllene år för IPO:er, där Sveriges huvudstad nu håller på att bli kontinentens nya finansiella centrum.
Fyra av fjolårets tio största börsnoteringar i Europa svarade Stockholmsbörsen för, enligt en sammanställning som visade att transaktionsvärdet på de globala IPO:erna ökade med 33 procent.
Många onoterade bolag till börsen
När läget i Mellanöstern nu har lugnat ner sig ser det hoppfullt ut för världens börser där flera av världens mest värdefulla onoterade bolag förväntas ta steget till börsen – däribland SpaceX, OpenAI och Anthropic.
Världen kommer då skåda några av de största börsnoteringarna någonsin med värderingar som får vilken erfaren investerare som helst att ta ett djupt andetag.
Rekordvärdering för SpaceX
OpenAI siktar på en värdering på 1 000 miljarder dollar medan SpaceX siktar mot stjärnorna och landar på 1 750 miljarder dollar.
Det finns dock en rad andra vinnare som befinner sig i periferin, som Alphabet, där bolaget äger runt 7 procent av SpaceX-aktierna och därigenom kan kalla sig vinnare genom den nya noteringen, enligt Affärsvärlden.
Alphabet är en ”dold vinnare”
Alphabet blir därmed en av många ”dolda vinnare” – bolag som indirekt tjänar på det kapitalinflöde, hajp och infrastruktur som stora börsnoteringar skapar.
Det som är positivt för investerare är att bolagen som ska in på börsen redan är etablerade jättar vilket kan leda till att noteringarna kan få ännu större genomslag.
Amazon har aktier i OpenAI och Anthropic
En annan vinnare är techjätten Amazon som äger delar i både OpenAI och Anthropic och därmed kommer dra nytta av de kommande IPO:erna.
2026 lär bli ett spännande börsår, där jättarnas noteringar alltså kommer leda till uppgångar även för de ”dolda vinnarna”.
