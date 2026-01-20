"Kackerlackorna" sprider sig i kreditfonderna – trots larmen

Dagens PS har tidigare rapporterat om att JP Morgans vd Jamie Dimon varnat för “kackerlackor” efter flertalet bolagskollapser, däribland First Brands Group gick i konkurs efter att de hade lånat mycket pengar på aggressiva villkor och hamnade i kris när räntorna steg. Trots att världens storbanker tar hotet på allvar, fortsätter kapital att flöda in i de privata kreditfonderna i jakten på ännu högre avkastning.

Privat skuldfinansiering har de senaste åren växt till följd av att banker har dragit ned på utlåning till företag efter finanskrisen 2008. Detta har gjort det svårare för företag att låna på traditionellt vis.

Parallellt med detta vill investerare diversifiera sina portföljer med tillgångar som ger högre avkastning än vad börsen och obligationer erbjuder. Dessa två delar ger i kombination den ökade privata skuldfinansieringsmarknad vi ser idag.

Främst handlar varningarna om att riskerna med privata skuldfinansieringslösningar är mindre synliga statistiskt sett och i banksystem, vilket gör det svårare för tillsynsmyndigheter att upptäcka problem i tid. Vidare har kreditvillkoren blivit slappare och att allt fler låntagare har svårt att betala räntorna när de stiger.

Trots dessa varningar stängde TPG, en av industrins största aktörer, nyligen en investeringsrunda för en av sina flaggskeppsfonder Credit Solutions på 6 miljarder dollar, motsvarande cirka 55,8 miljarder kronor. Detsamma gjorde Neuberger Berman i en av sina privata skuldfonder på cirka 7,3 miljarder dollar, motsvarande cirka 66,6 miljarder kronor, enligt PR NewsWire.

”Även om kreditprövningen har blivit mindre strikt i vissa delar av marknaden, fortsätter efterfrågan på private credit att drivas av strukturella faktorer, däribland ett fortsatt stort finansieringsbehov hos medelstora företag, infrastrukturutvecklare och låntagare med tillgångsbaserad finansiering”, skriver JPMorgan i sin Alternative Investments Outlook 2026.

Vad innebär detta för svenska marknaden?

I Sverige och Europa finns det generellt sett hårdare regler, fler bankrelationer och bättre lånevillkor än i USA, men konkurrensen ökar även här.

Privat lånefinansiering används redan inom onoterade bolag inom fastigheter, infrastruktur och industri, och ger mer kapital till medelstora bolag. Detta kan vara positivt för näringslivet när bankerna är mer försiktiga. För företag med svag lönsamhet kan detta alternativt dock vara både riskfyllt och problematiskt.

