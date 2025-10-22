När regionala banker börjar stämma investeringsfonder för bedrägeri kan något betydligt värre drabba USA:s ekonomi. Det handlar om lån som får hela Wall Street att skaka.
Lån som får hela Wall Street att skaka
Mest läst i kategorin
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Aktier i regionala banker gick ner rejält förra veckan sedan Western Alliance Bancorporation i Arizona och Zions Bancorporation i Utah tillsammans stämde lånenätverket Cantor Group.
Bedrägerierna i stämningarna landade på totalsumman 160 miljoner dollar anser bankerna.
Tvivelaktiga lån
Det är pengar som ska ha lånats ut till ett nätverk av investeringsfonder på väldigt tvivelaktiga grunder, berättar The Economist.
Även om det i många fall rörde sig om små summor kan detta ses som ett första tecken på stress inom banksektorn och att investerare drar öronen åt sig.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Wall Street kan få problem
Aktierna i USA:s regionala banker sjönk med sex procent som ett resultat av stämningarna och trots att Wall Street i stort har gått som tåget under 2025 är det många investerare som undrar om tåget nu har fått grus i maskineriet .
Det handlar om långivarna, bankerna, och hur de kommer att agera framöver.
Under de senaste två veckorna har den säkrade övernattningsfinansieringsräntan, SOFR, stigit till i genomsnitt 0,25 procentenheter över Federal Reserves ränta – den högsta nivån på sex år.
SOFR är den ränta som banker betalar för kortfristiga lån med säkerhet i amerikanska statsobligationer.
Oroliga banker
En stigande SOFR kan signalera ökad efterfrågan av pengar på kort sikt eller bankers oro gällande kreditrisker.
Experter menar att en högre SOFR kan leda till ökade kostnader för bankerna, vilket i sin tur kan påverka företags- och konsumentlån.
Historiskt har stora avvikelser mellan SOFR och Feds styrränta ibland föregått perioder av finansiell stress.
Finns många “kackerlackor”
En som brukar uttala sig om finansiella problem är Jamie Dimon, chef för USA:s största bank JPMorgan Chase.
“Jag borde nog inte säga det här, men när man ser en kackerlacka finns det förmodligen fler”, uppgav Dimon förra veckan och pekade på kollapserna av två stora aktörer inom den amerikanska bilindustrin nyligen – bilfinansiären Tricolor Holdings och bildelstillverkaren First Brands Group.
Kollapserna har haft en betydande påverkan på både finansmarknaderna och den bredare bilindustrin.
Investeringar i bolagen har lett till stora förluster för flera finansiella institutioner, och osäkerheten kring deras framtida verksamheter har skapat oro bland både investerare och konsumenter.
Läs även:
Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte. Dagens PS
Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Lån som får hela Wall Street att skaka
När regionala banker börjar stämma investeringsfonder för bedrägeri kan något betydligt värre drabba USA:s ekonomi. Det handlar om lån som får hela Wall Street att skaka. Aktier i regionala banker gick ner rejält förra veckan sedan Western Alliance Bancorporation i Arizona och Zions Bancorporation i Utah tillsammans stämde lånenätverket Cantor Group. Bedrägerierna i stämningarna landade …
Bostadsbyggandet på väg att vända upp
Efter flera tunga år ser byggbranschen ljuset i tunneln och räknar med att bostadsbyggandet ökar igen nästa år. Den svenska byggkonjunkturen väntas resa sig från låga nivåer och i pipen ligger såväl nya bostäder som satsningar på järnvägen. Branschorganisationen Byggföretagen skriver i en rapport, enligt TT, att bostadsbyggandet tar fart och att ”anläggningsinvesteringar inom framför …
Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det
Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med legosoldatsspionprogram mot hans iPhone. En utvecklare som tidigare arbetat med att ta fram övervakningsteknik för statliga hackverktyg hos företaget Trenchant fick i mars i år ett oväntat meddelande från Apple. Meddelandet, som dök upp på …
Nasa nobbar SpaceX – halkar efter i racet mot månen
Nasa kan inte vänta på SpaceX utan måste kunna lita på ett bolag när det gäller månlandningar. "Vi är mitt i en kapplöpning mot Kina", uppger Nasachefen. Det börjar bli ont om tid för Nasa, som inte tycker att SpaceX är en lämplig kandidat att sköta framtidens månlandningar. SpaceX har haft en rad haverier på …
Porsche: Dödsdömd W12:a återuppstår
Efter att Volkswagen-koncernen officiellt pensionerat sin klassiska W12-motor, kommer nu en överraskande nyhet från Porsche. I hemlighet har biltillverkaren patenterat en helt ny och mer kompakt W12-motor, som dessutom är konstruerad för att kunna utrustas med upp till tre turboladdare, skriver Boosted. Nyheten landar som en bomb bara ett år efter att koncernen avslutade eran …