Lån som får hela Wall Street att skaka

Wall Street kan få problem

Aktierna i USA:s regionala banker sjönk med sex procent som ett resultat av stämningarna och trots att Wall Street i stort har gått som tåget under 2025 är det många investerare som undrar om tåget nu har fått grus i maskineriet .

Det handlar om långivarna, bankerna, och hur de kommer att agera framöver.

Under de senaste två veckorna har den säkrade övernattningsfinansieringsräntan, SOFR, stigit till i genomsnitt 0,25 procentenheter över Federal Reserves ränta – den högsta nivån på sex år.

SOFR är den ränta som banker betalar för kortfristiga lån med säkerhet i amerikanska statsobligationer.

Oroliga banker

En stigande SOFR kan signalera ökad efterfrågan av pengar på kort sikt eller bankers oro gällande kreditrisker.

Experter menar att en högre SOFR kan leda till ökade kostnader för bankerna, vilket i sin tur kan påverka företags- och konsumentlån.

Historiskt har stora avvikelser mellan SOFR och Feds styrränta ibland föregått perioder av finansiell stress.

Finns många “kackerlackor”

En som brukar uttala sig om finansiella problem är Jamie Dimon, chef för USA:s största bank JPMorgan Chase.

“Jag borde nog inte säga det här, men när man ser en kackerlacka finns det förmodligen fler”, uppgav Dimon förra veckan och pekade på kollapserna av två stora aktörer inom den amerikanska bilindustrin nyligen – bilfinansiären Tricolor Holdings och bildelstillverkaren First Brands Group.

JPMorgans vd Jamie Dimon höjer på nytt varningsflaggan för USA:s ekonomi. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)

Kollapserna har haft en betydande påverkan på både finansmarknaderna och den bredare bilindustrin.

Investeringar i bolagen har lett till stora förluster för flera finansiella institutioner, och osäkerheten kring deras framtida verksamheter har skapat oro bland både investerare och konsumenter.

