Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Lån som får hela Wall Street att skaka

Ett nytt hot närmar sig Wall Street.
Ett nytt hot närmar sig Wall Street. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

När regionala banker börjar stämma investeringsfonder för bedrägeri kan något betydligt värre drabba USA:s ekonomi. Det handlar om lån som får hela Wall Street att skaka.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Aktier i regionala banker gick ner rejält förra veckan sedan Western Alliance Bancorporation i Arizona och Zions Bancorporation i Utah tillsammans stämde lånenätverket Cantor Group.

Bedrägerierna i stämningarna landade på totalsumman 160 miljoner dollar anser bankerna.

Tvivelaktiga lån

Det är pengar som ska ha lånats ut till ett nätverk av investeringsfonder på väldigt tvivelaktiga grunder, berättar The Economist.

Även om det i många fall rörde sig om små summor kan detta ses som ett första tecken på stress inom banksektorn och att investerare drar öronen åt sig.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Wall Street kan få problem

Aktierna i USA:s regionala banker sjönk med sex procent som ett resultat av stämningarna och trots att Wall Street i stort har gått som tåget under 2025 är det många investerare som undrar om tåget nu har fått grus i maskineriet .

Det handlar om långivarna, bankerna, och hur de kommer att agera framöver.

Under de senaste två veckorna har den säkrade övernattningsfinansieringsräntan, SOFR, stigit till i genomsnitt 0,25 procentenheter över Federal Reserves ränta – den högsta nivån på sex år.

ANNONS

SOFR är den ränta som banker betalar för kortfristiga lån med säkerhet i amerikanska statsobligationer.

Oroliga banker

En stigande SOFR kan signalera ökad efterfrågan av pengar på kort sikt eller bankers oro gällande kreditrisker.

Experter menar att en högre SOFR kan leda till ökade kostnader för bankerna, vilket i sin tur kan påverka företags- och konsumentlån.

Historiskt har stora avvikelser mellan SOFR och Feds styrränta ibland föregått perioder av finansiell stress.

Finns många “kackerlackor”

En som brukar uttala sig om finansiella problem är Jamie Dimon, chef för USA:s största bank JPMorgan Chase.

“Jag borde nog inte säga det här, men när man ser en kackerlacka finns det förmodligen fler”, uppgav Dimon förra veckan och pekade på kollapserna av två stora aktörer inom den amerikanska bilindustrin nyligen – bilfinansiären Tricolor Holdings och bildelstillverkaren First Brands Group.

USA
JPMorgans vd Jamie Dimon höjer på nytt varningsflaggan för USA:s ekonomi. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
ANNONS

Kollapserna har haft en betydande påverkan på både finansmarknaderna och den bredare bilindustrin.

Investeringar i bolagen har lett till stora förluster för flera finansiella institutioner, och osäkerheten kring deras framtida verksamheter har skapat oro bland både investerare och konsumenter.

Läs även:

Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte. Dagens PS

Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankerBanklånJamie DimonUSAWall Street
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS