Magnus Carlsens värdepappersinnehav har rasat från 44 till 4,8 miljoner norska kronor. Men allt handlar inte om förluster – schackkungen har också köpt en villa för över 26 miljoner.
Schackkungen in i väggen? Från 44 till 4,8 miljoner på börsen
Att vara världens högst rankade schackspelare är ingen garanti för bra strategi på börsen. En genomgång av bokslutet för Magnus Carlsens bolag Magnuschess visar att värdet på bolagets värdepapper minskat från 43,8 miljoner norska kronor 2023 till 4,8 miljoner vid utgången av 2025.
Men hela skillnaden på 39 miljoner motsvarar inte en förlust.
Köpt ny bostad
Enligt norska Nettavisen uppgår den faktiska börsförlusten under de senaste två åren till omkring 5,1 miljoner norska kronor. Resten av minskningen beror på att kapital flyttats från aktier, fonder och andra värdepapper till andra tillgångar.
En av dem är en ny bostad. Tidigare i år köpte schackkungen en 377 kvadratmeter stor villa i Stabekk, väster om Oslo, för 26,2 miljoner norska kronor.
I maj sålde Carlsen lägenheten på Tjuvholmen i Oslo, 127 kvadratmeter, för 27,5 miljoner kronor. Han köpte den i april 2020 för 19,8 miljoner.
Det blir 7,7 miljoner mer än han betalade, på fem år. Och mer än tillräckligt i vinst för att täcka upp för pengarna han förlorat på börsen.
Gör stora vinster
Affärerna går dessutom bättre än någonsin för schackstjärnan.
Enligt E24 ökade Magnuschess intäkter kraftigt under det senaste räkenskapsåret och resultatet nästan fördubblades jämfört med året innan. Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 34,8 miljoner norska kronor och ett eget kapital på drygt 128 miljoner.
Carlsen, som äger 87,5 procent av bolaget medan resten ägs av hans far Henrik Albert Carlsen. De har inte kommenterat den kraftiga minskningen av värdepappersinnehavet eller hur kapitalet omplacerats.
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