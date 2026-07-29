Schackkungen in i väggen? Från 44 till 4,8 miljoner på börsen

Men hela skillnaden på 39 miljoner motsvarar inte en förlust.

Köpt ny bostad

Enligt norska Nettavisen uppgår den faktiska börsförlusten under de senaste två åren till omkring 5,1 miljoner norska kronor. Resten av minskningen beror på att kapital flyttats från aktier, fonder och andra värdepapper till andra tillgångar.

En av dem är en ny bostad. Tidigare i år köpte schackkungen en 377 kvadratmeter stor villa i Stabekk, väster om Oslo, för 26,2 miljoner norska kronor.

I maj sålde Carlsen lägenheten på Tjuvholmen i Oslo, 127 kvadratmeter, för 27,5 miljoner kronor. Han köpte den i april 2020 för 19,8 miljoner.

Det blir 7,7 miljoner mer än han betalade, på fem år. Och mer än tillräckligt i vinst för att täcka upp för pengarna han förlorat på börsen.