Jätteaffär för Nordic Capital – kan göra årets exit

Det mjukvarubaserade vårdbolaget Clario har varit ett av Nordic Capitals största innehav.

Nu ser det ut som att man säljer det till en ny ägare, det amerikanska life science-bolaget Thermo Fisher Scientific.

Enligt uppgift ska de betala upp till 9,4 miljarder dollar för Clario – och det innebär en av de största private equity-försäljningarna i hela världen under 2025, skriver Financial Times.

Betalar merparten direkt

Clario utvecklar mjukvara som används för att samla in och analysera kliniska data i läkemedelsprövningar – en teknik som enligt branschen blivit alltmer central i takt med att antalet och komplexiteten i studier ökat.

Bolagets plattform används i tiotusentals kliniska prövningar och i majoriteten av de amerikanska läkemedelsgodkännanden som utfärdats de senaste åren.

Thermo Fisher betalar närmare 8,9 miljarder dollar kontant, med möjlighet till ytterligare ersättning på 525 miljoner dollar baserat på framtida resultat.