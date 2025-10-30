Dagens PS
Jätteaffär för Nordic Capital – kan göra årets exit

Robert Andreen är en av grundarna av Nordic Capital och är kvar som senior partner i företaget. (Foto: Robert Henriksson/SvD/TT).
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Det har blivit allt svårare för private equity-bolag att sälja sina innehav på en trög marknad. Kanske vänder det nu när Nordic Capital ser ut att göra årets största affär.

Det mjukvarubaserade vårdbolaget Clario har varit ett av Nordic Capitals största innehav.

Nu ser det ut som att man säljer det till en ny ägare, det amerikanska life science-bolaget Thermo Fisher Scientific.

Enligt uppgift ska de betala upp till 9,4 miljarder dollar för Clario – och det innebär en av de största private equity-försäljningarna i hela världen under 2025, skriver Financial Times.

Betalar merparten direkt

Clario utvecklar mjukvara som används för att samla in och analysera kliniska data i läkemedelsprövningar – en teknik som enligt branschen blivit alltmer central i takt med att antalet och komplexiteten i studier ökat.

Bolagets plattform används i tiotusentals kliniska prövningar och i majoriteten av de amerikanska läkemedelsgodkännanden som utfärdats de senaste åren.

Thermo Fisher betalar närmare 8,9 miljarder dollar kontant, med möjlighet till ytterligare ersättning på 525 miljoner dollar baserat på framtida resultat.

Kan vara ett tecken på gryning

Förvärvet stärker företagets position inom digitala lösningar för läkemedelsutveckling och är det största sedan köpet av forskningsbolaget PPD 2021 för 17,4 miljarder dollar.

För private equity-aktörerna Nordic Capital och Astorg, som bildade Clario 2021 genom en sammanslagning av två programvaruföretag, innebär affären en betydande vinst och en välkommen försäljning i en svår exitmarknad.

De två investeringsbolagen förvaltar tillsammans omkring 57 miljarder euro i tillgångar, och affären kan bli en signal om att aktiviteten på den globala PE-marknaden börjar ta fart igen, skriver Finanswatch.

Fler ägare som säljer

Enligt Financial Times hade Nordic och Astorg tidigare övervägt en börsnotering av Clario, men valde i stället att sälja när intresset från Thermo Fisher växte.

Förutom huvudägarna fanns även Novo Holdings och Cinven bland minoritetsägarna.

Tros slutföras nästa år

Affären markerar också en fortsättning på samarbetet mellan Thermo Fisher och Nordic Capital. Redan 2022 sålde Nordic det brittiska diagnostikbolaget The Binding Site till samma köpare för 2,6 miljarder dollar.

Affären väntas slutföras under första halvåret 2026.

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Senaste nytt

