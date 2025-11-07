Jamie Dimon: Så mycket kapar AI arbetsveckan

Det är hans ”gissning”, säger han på America Business Forum i Miami, berättar Fortune.

Dimons övertygelse är att ”varje applikation, varje jobb, varje kundgränssnitt” påverkas av den nya och snabbväxande tekniken.

Och den där korta arbetsveckan på tre och en halv dagar, den blir verklighet om ”20, 30, 40 år” om Wall Street-bankens toppchef får rätt.

Dimon: Människor får underbara liv

När människor inte behöver jobba mer än tre och en halv dagar i veckan innebär det, enligt Dimon, att de kommer att ”ha underbara liv”.

Bankjätten beskrivs i dag som ”ett aktivt AI-labb” som sysselsätter runt 2 000 personer som uppges arbeta med att bygga system för artificiell intelligens.

Det är också så, berättar Fortune, att omkring 150 000 av den amerikanska storbankens anställda varje vecka använder AI-språkmodeller.