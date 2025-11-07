Dagens PS
Jamie Dimon: Så mycket kapar AI arbetsveckan

AI
JP Morgans vd Jamie Dimon på America Business Forum. (Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

JP Morgans vd Jamie Dimon spår att arbetsveckan bara blir tre och en halv dagar lång med AI-utvecklingen.

Det är hans ”gissning”, säger han på America Business Forum i Miami, berättar Fortune.

Dimons övertygelse är att ”varje applikation, varje jobb, varje kundgränssnitt” påverkas av den nya och snabbväxande tekniken.

Och den där korta arbetsveckan på tre och en halv dagar, den blir verklighet om ”20, 30, 40 år” om Wall Street-bankens toppchef får rätt.

Dimon: Människor får underbara liv

När människor inte behöver jobba mer än tre och en halv dagar i veckan innebär det, enligt Dimon, att de kommer att ”ha underbara liv”.

Bankjätten beskrivs i dag som ”ett aktivt AI-labb” som sysselsätter runt 2  000 personer som uppges arbeta med att bygga system för artificiell intelligens.

Det är också så, berättar Fortune, att omkring 150 000 av den amerikanska storbankens anställda varje vecka använder AI-språkmodeller. 

Så använder JP Morgan AI i dag

Banken tar artificiell intelligens till hjälp för att upptäcka exempelvis bedrägerier, men tekniken tillämpas även i juridiska sammanhang, avstämningar och för att optimera marknadsföringen, framgår det.

När AI, om Jamie Dimons prognos slår in, förkortar arbetstiden till tre och en halv dagar i veckan betyder det att tekniken utför rutinjobb snabbare. Men det hela är beroende av den kumulativa produktiviteten och enligt JP Morgans vd kommer övergången att kännas.

Banktoppen: “Kommer eliminera jobb”

”Det kommer att eliminera jobb. Folk borde sluta stoppa huvudet i sanden”, har Dimon tidigare varnat, skriver det amerikanska affärsmagasinet.

Företag och politiker måste planerar för den här omställningen och stora övergången, bland annat genom att kunna erbjuda omskolning, inkomststöd, möjlighet till omplacering på arbetsplatser men också, i vissa fall, förtidspensionering.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

