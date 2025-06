Olyckan beskrivs i en stämningsansökan som lämnades in till San Francisco Superior Court den 6 juni. En av Waymos självkörande bilar stannade i en zon med stoppförbud intill en cykelbana för att släppa av passagerare. När Jenifer Hanki skulle cykla förbi fordonet öppnades den vänstra bakdörren plötsligt – rakt i hennes färdväg.

“Jag slog i dörren och slungades in i nästa bil – det fanns ingen väg att ta mig undan”, säger Hanki i stämningen.

Samtidigt svängde en andra Waymo-bil in från andra sidan cykelbanan för att släppa av fler passagerare, vilket, enligt Hanki, lämnade henne utan möjlighet att undvika krocken. Hon kastades först in i den öppnade dörren och sedan in i det andra fordonets passagerarsida, innan hon slog i marken.

Passagerare kliver ur en självkörande Waymo – i det aktuella fallet ska ingen varning ha getts innan dörren öppnades rakt i cyklistens väg, enligt stämningen. Bild: Waymo

Enligt stämningen drabbades Jenifer Hanki av hjärnskakning, ryggmärgsskador och omfattande mjukdelsskador. Hon fördes till sjukhus med ambulans och har därefter inte kunnat arbeta.

“Jag har varit borta från jobbet i flera månader och återhämtningen har gått långsammare än väntat”, uppger hon.

Waymo har i sin marknadsföring lyft fram ett så kallat “Safe Exit”-system, som med hjälp av sensorer ska varna passagerare för cyklister innan dörrar öppnas. Men enligt stämningen fungerade systemet inte vid tillfället. Passagerarna ska på plats ha sagt att de inte fått någon varning innan dörren öppnades.