IT-angrepp hos gymjätten

”Mer omfattande än vad som först bedömdes”

Bolaget skriver att de i efterhand fått ytterligare indikationer som tyder på att situationen kan vara mer omfattande än vad som först bedömdes. I uttalandet skriver man att det inte finns några indikationer på att ”omfattande medlemsdata har exponerats eller komprometterats”.

”Vi förstår att incidenter av den här typen kan skapa oro, och vi tar situationen på största allvar. Vårt nuvarande fokus är att få situationen under kontroll, begränsa dess omfattning och fortsätta att betjäna våra medlemmar”, säger Sondre Gravir, VD för SATS.

Plockar in cybersäkerhetsexperter

Vidare skriver man att utredningen fortsätter med hjälp av externa cybersäkerhetsexperter. Den exakta omfattningen av incidenten, och vilken typ av data som drabbats i angreppet, är ännu oklart.

”Vi kommer att fortsätta att lämna uppdateringar när vi har bekräftad information att dela”, skriver SATS på sin hemsida.

